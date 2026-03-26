Tullverket söker biträdande avdelningschef till underrättelseavdelningen
2026-03-26
Vill du arbeta i en myndighet som gör skillnad i samhället och ha meningsfulla, intressanta och spännande arbetsuppgifter inom en brottsbekämpande underrättelseverksamhet? I så fall är Tullverket något för dig. Vi söker nu en biträdande avdelningschef till vår underrättelseavdelning.
Tullverkets operativa verksamhet delas in i fyra avdelningar: kontroll-, uppbörds-, tullkriminal- och underrättelseavdelningen.
Underrättelseavdelningen hanterar underrättelse- och riskanalys och arbetar med underrättelseverksamhet inom alla delar av Tullverkets uppdrag, vad gäller såväl illegala och farliga varor som uppbörd. Arbetet syftar till att förebygga, upptäcka och förhindra brottslig verksamhet. Avdelningen har åtta enheter. Fyra enheter har geografiskt ansvar: Syd, Väst, Öst och Nord. Avdelningen har även fyra nationella enheter - en enhet för ledningsstöd, en enhet för strategisk analys och nationell desk (Sand), en enhet för selektering (TSC) samt en enhet för data- och analysområdet som är under uppbyggnad.
Som biträdande avdelningschef kommer du jobba tätt samman med avdelningschefen för att säkerställa att underrättelseavdelningen levererar goda resultat och rör sig framåt i önskad riktning. Du behöver ha stark förmåga att samverka intern såväl som externt.
Som biträdande avdelningschef bistår du avdelningschefen i dennes arbetsuppgifter vilka omfattar:
• Ansvar för den avdelningens mål och resultat och strategiskt ansvar för ledning och styrning av verksamheten samt övergripande budget- och personalansvar.
• Utveckla verksamheten och leda förändringsarbete.
• Anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar och behov och prioritera vad som är viktigast att göra på kort och lång sikt.
• Leda och utveckla avdelningens ledningsgrupp och leda verksamheten genom underställda chefer och skapa goda förutsättningar för dem att leda verksamheten.
• Ha god omvärldsorientering och förstå hur omvärlden påverkar Tullverkets verksamhet och agera utifrån det.
• Företräda myndigheten i externa sammanhang nationellt och internationell.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• Flerårig erfarenhet från chefsbefattning som inneburit att leda och utveckla en verksamhet och ha åstadkommit goda resultat.
• Erfarenhet från chefsbefattning i statlig myndighet och förståelse för hur en myndighet fungerar i ledning, styrning, organisation och uppföljning.
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
• Akademisk utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som motsvarande.
• Ledarskapsutbildning.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av underrättelsearbete.
• Erfarenhet av brottsbekämpande verksamhet.
• Erfarenhet av utvecklingsarbete.
• Erfarenhet av att tidigare ha lett/varit del av agil förändringsresa.
• Erfarenhet av internationellt arbete.
• Akademisk utbildning inom ekonomi, statsvetenskap, beteendevetenskap eller juridik.
• Erfarenhet av att leda andra chefer.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid att du har god ledarskapsförmåga. Du är van att utveckla både människor och verksamhet genom ett coachande och kommunikativt ledarskap och du förstår vikten av att skapa engagemang och ansvarstagande hos dina medarbetare. Som person har du mod att fatta beslut, visar på handlingskraft och styr mot uppsatta mål. Du har erfarenhet av att leda och driva förändringsarbete och du kan utmana dig sig själv och andra i syfte att stimulera innovation och förändring. Du har ett strategiskt synsätt och en god helhetssyn. Du bör vara kommunikativ, ha lätt för att samarbeta och skapa kontakter med andra både inom och utanför Tullverket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!Övrig information
Referensnummer: TV-2026-07057.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning och individuell lönesättning tillämpas. Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning.
Genomförande av chefstester kan bli aktuella under rekryteringsprocessen.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning och placeringen i säkerhetsklass kräver att du har svenskt medborgarskap. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef, Hanna Olsson, 08-405 02 23. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf G Persson, 040-661 33 och för Saco-S, Katarina Hernhut, 08-456 52 65.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 16 april. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman.
