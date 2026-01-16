Tullverket söker BI-utvecklare/Systemutvecklare BI
2026-01-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Piteå
, Haparanda
, Umeå
, Storuman
Tullverket är en myndighet med stora dataresurser och ambitioner att nyttja dessa effektivare för att stärka vårt uppdrag att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi befinner oss i en spännande förändringsresa där vi moderniserar hur vi hanterar, delar och använder data för att kunna tillgodose behov inom och utanför Tullverket. En stor del av förändringsarbetet bedrivs inom det myndighetsövergripande utvecklingsområdet Data och Analys vilket omfattar leveransområdena Data, BI och AI.
Tullverkets IT-avdelning söker nu nyfikna och ansvarstagande medarbetare för förstärkning till leveransområde BI - uppföljning och analys.Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
I rollen som erfaren BI-utvecklare kommer du att arbeta med att samla in, transformera, bearbeta och analysera stora datamängder för att möjliggöra datadrivna beslut som stödjer Tullverkets samhällsviktiga uppdrag. Vi stödjer hela Tullverkets verksamhet vilket innebär att du kommer arbeta med många olika typer av förfrågningar och datamängder. Som BI-utvecklare inom Data och analysområdet kommer du att vara en nyckelperson i ett av våra agila leveransteam med fokus på Tullverkets lösningar för Business intelligence.
Du kommer att
• spela en central roll i att designa, utveckla och visualisera datamodeller och flöden för rapporterings- och analyslösningar
• arbeta nära dataanalytiker, dataingenjörer, BI-utvecklare och arkitekter för att definiera behov av lämpliga lösningar
• tillgodose verksamhetens behov i form av tydliga och meningsfulla visualiseringar som följer våra designprinciper
• bidra med innovation och nytänkande genom att omvärldsbevaka och ta till dig det som händer inom branschen
• ingå i ett tvärfunktionellt leveransteam där du har stora möjligheter att påverka och forma våra arbetssätt i det löpande arbetet med kontinuerliga förbättringar.
För att trivas i rollen behöver du vara genuint intresserad av BI- och dataområdet, ha en förståelse för möjligheterna med business intelligence och en vilja att medverka till att skapa verksamhetsnytta. Tullverkets BI-lösning är idag on-prem och nyttjar Microsofts produkter för området.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• universitets- eller högskoleutbildning med IT-inriktning alternativt aktuell erfarenhet som vi kan bedöma likvärdig
• minst tre års aktuell erfarenhet av att designa, modellera, utveckla och förvalta BI-lösningar
• mycket goda kunskaper i SQL
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• möjlighet att arbeta från vårt kontor i Luleå
• svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom:
• Microsofts verktyg och produkter inom Business Intelligence (on-prem)
• Power BI
• DAX
• testarbete och processer för kvalitetssäkring
• att omvandla verksamhetsbehov till tekniska lösningar
• att föreslå och implementera förbättringar i data- och analysprocesser
• samarbete med olika roller såsom analytiker, dataingenjörer, arkitekter och utvecklare
• agila arbetsmetoder
• arbete med IT-stöd inom offentlig verksamhet
Är du dessutom intresserad av att nyttja nya teknologier och arbetssätt inom BI-området så hoppas vi att du söker till oss!Dina personliga egenskaper
Du ser data som en värdefull tillgång som kräver en välfungerande hantering. Du är initiativtagande, kvalitetsmedveten, kommunikativ, nyfiken och prestigelös. Du trivs i samverkan med andra och kan förklara tekniska samband på ett begripligt sätt. Du är nyfiken på nya arbetssätt och vill bidra till att utveckla organisationens förmåga att arbeta datadrivet. Du har en stark egen drivkraft och besitter en mycket god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.
Arbetet innebär kontakter både inom och utanför IT-avdelningen samt Tullverket vilket förutsätter att du är bra på att skapa goda relationer, har förmågan att kommunicera och förmedla budskap på ett tydligt sätt och är mån om att skapa ett dialogorienterat klimat.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn - Nytänkande - Ansvarstagande, något helt naturligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2026-00708
Placeringsort: Luleå.
Anställningen är en tillsvidareanställning och kan inledas med 6 månaders provanställning.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Snarast.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av rekryterande chef Anna Rönnbäck, 072-252 89 40, eller leveransområdesansvarig Johanna Kaati, 070-695 62 04. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85.
Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 9 februari.
Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Enligt överenskommelse
