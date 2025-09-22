Tullverket söker BI-utvecklare / Datalagerutvecklare
Tullverket / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2025-09-22
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Luleå
, Piteå
, Haparanda
, Umeå
, Storuman
eller i hela Sverige
Tullverkets IT-avdelning i Luleå fortsätter att växa! Vi är idag norra Sveriges största arbetsgivare inom it, med cirka 340 anställda. För att möta behov kopplat till nyttjande av data som en strategisk tillgång har utvecklingsområde Data och Analys bildats. Utvecklingsområdet bistår samtliga staber, avdelningar, utvecklings- och leveransområden med kunskap, kompetens och produkter inom data- och analysområdet. Det övergripande syftet med området är att utveckla stöd för ökad analysförmåga och datahantering, baserat på BI- och AI-lösningar samt effektiv datahantering.
Tullverkets IT-avdelning söker nu nyfikna och ansvarstagande medarbetare för förstärkning inom leveransområde BI - uppföljning och analys.
Här kommer du att arbeta med att samla in, transformera, bearbeta och analysera stora datamängder för att möjliggöra datadrivna beslut som stödjer Tullverkets samhällsviktiga uppdrag. Du bidrar också med innovation och nytänkande genom att omvärldsbevaka och ta till dig det som händer inom branschen.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Som BI-utvecklare inom Data och analysområdet kommer du att vara en nyckelperson i ett av våra agila leveransteam med fokus på Tullverkets lösningar för Business intelligence. Du kommer att spela en central roll i att designa, modellera och utveckla rapporterings- och analyslösningar. Tullverkets BI-lösning är on-prem och nyttjar Microsofts produkter för området.
För att trivas i rollen behöver du ha ett stort digitaliseringsintresse, en förståelse för möjligheterna med business intelligence och en vilja att medverka till att skapa verksamhetsnytta. Hos oss får du lära dig om våra system och plattformar, vårt arbetssätt, den kultur vi eftersträvar och om utveckling och drift av Tullverkets IT-tjänster.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är genuint intresserad av BI- och dataområdet och har:
• universitets- eller högskoleutbildning med IT-inriktning alternativt aktuell erfarenhet som vi kan bedöma likvärdig
• minst tre års aktuell erfarenhet av att utveckla och förvalta BI-lösningar
• goda kunskaper i SQL
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• möjlighet att arbeta från vårt kontor i Luleå
• svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom:
• Microsofts verktyg och produkter inom Business Intelligence (on-prem)
• Power BI
• DAX
• testarbete och processer för kvalitetssäkring
• att omvandla verksamhetsbehov till tekniska lösningar
• att föreslå och implementera förbättringar i data- och analysprocesser
• samarbete med olika roller såsom analytiker, dataingenjörer och utvecklare
• agila arbetsmetoder
• arbete med IT-stöd inom offentlig verksamhet
Är du dessutom intresserad av att nyttja nya teknologier och arbetssätt inom BI-området så hoppas vi att du söker till oss!Dina personliga egenskaper
Du rör dig gärna i gränslandet mellan IT och verksamhet samtidigt som du ser data som en värdefull tillgång som kräver en välfungerande hantering. Du är initiativtagande, kvalitetsmedveten, kommunikativ, nyfiken och prestigelös. Är du dessutom en lagspelare som drivs av att lösa kundens behov, med ödmjukhet och respektfullhet som viktiga personlighetsdrag, då hoppas vi att du söker till oss!
Arbetet innebär kontakter både inom och utanför IT-avdelningen samt Tullverket vilket förutsätter att du är duktig på att skapa goda relationer, har förmågan att kommunicera och förmedla budskap på ett tydligt sätt och är mån om att skapa ett dialogorienterat klimat.
Du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö och jobbar självständigt när det behövs, du ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har en stark egen drivkraft och besitter en mycket god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn - Nytänkande - Ansvarstagande, något helt naturligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig:
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2025-21949.
Placeringsort: Luleå.
Anställningen är en tillsvidareanställning och kan inledas med 6 månaders provanställning.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Snarast.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av rekryterande chef Anna Rönnbäck, 072-252 89 40, eller leveransområdesansvarig Johanna Kaati, 070-695 62 04. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 12 oktober. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9520099