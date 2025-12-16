Tullverket söker avdelningschef tullkriminalavdelningen
Tullverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Stockholm
, Sigtuna
, Nyköping
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag och som bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Vi söker nu en avdelningschef till vår tullkriminalavdelning. Som avdelningschef ingår du i myndighetens ledningsgrupp.
Tullverkets uppdrag är att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och att förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Uppdraget är även att fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter och kontrollera trafiken till och från Sverige så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.
Tullkriminalavdelningen är en av fyra operativa avdelningar och ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och tekniska inhämtning. Avdelningen består av fyra enheter med geografiskt ansvar: Syd, Väst, Öst och Nord, där varje enhet leds av en enhetschef. Inom enheterna finns verksamhetsområdena spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott. Inom avdelningen finns också ett IT- och teknikcentrum som leds av en enhetschef med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik. Även Tullverkets laboratorieverksamhet som leds av en enhetschef ingår i avdelningen. Som avdelningschef leder du din egen avdelnings ledningsgrupp och du har också ett ledningsstöd till förfogande. Avdelningen har totalt ca 500 medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som chef för tullkriminalavdelningen ansvarar du för ledning och styrning av avdelningens verksamhet och du har ett ansvar för att åstadkomma goda resultat samt bedriva ett gott ledarskap. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
• Ansvar för tullkriminalverksamhetens mål och resultat och strategiskt ansvar för ledning och styrning av verksamheten samt övergripande budget- och personalansvar.
• Utveckla verksamheten och leda förändringsarbete.
• Anpassa verksamheten när nya behov uppstår och prioritera vad som är viktigast att göra på kort och lång sikt.
• Arbeta långsiktigt med digitalisering, utveckling och effektivisering.
• Leda och utveckla din ledningsgrupp och skapa goda förutsättningar för underställda chefer att leda sin verksamhet.
• Ha god omvärldsorientering och förstå hur omvärlden påverkar Tullverkets verksamhet och agera utifrån det.
• Företräda myndigheten i externa sammanhang nationellt och internationellt.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• Flerårig erfarenhet från liknande chefsbefattning som inneburit att leda och utveckla en verksamhet och ha åstadkommit goda resultat.
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete och erfarenhet av att leda genom underställda chefer.
• Aktuell erfarenhet från chefsbefattning i statlig myndighet och förståelse för hur en myndighet fungerar i ledning, styrning, organisation och uppföljning.
• Akademisk utbildning inom tex ekonomi, statsvetenskap, beteendevetenskap, juridik eller erfarenhet som vi bedömer som motsvarande.
• Förmåga att leda verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
• Erfarenhet av brottsutredande arbete.
• Ledarskapsutbildning.
• Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av internationellt arbete.
• Erfarenhet av Tullverkets verksamhet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att driva strategiska och övergripande utvecklingsfrågor. Du är en erfaren ledare och stabil och trygg i ditt ledarskap. Du har god förmåga att utveckla både människor och verksamhet genom ett coachande och kommunikativt ledarskap och du förstår vikten av att skapa engagemang och ansvarstagande hos dina medarbetare. Som person har du mod att fatta beslut, är handlingskraftig och styr mot uppsatta mål. Du har erfarenhet av att leda och driva förändringsarbete och du kan utmana dig själv och andra i att tänka nytt i syfte att stimulera utveckling och förändring. Du har ett strategiskt synsätt och en god helhetssyn. Du bör vara kommunikativ, ha lätt för att samarbeta och skapa kontakter med andra både inom och utanför Tullverket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Det finns möjlighet att jobba delvis hemifrån när verksamheten tillåter. Som avdelningschef har du förtroendearbetstid och möjlighet till förmånsbil.Övrig information
Referensnummer: TV-2025-28790
Placeringsort: Stockholm
Anställningen är en tillsvidareanställning och individuell lönesättning tillämpas. Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket. Genomförande av chefstester kan bli aktuella under rekryteringsprocessen.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Johan Norrman, tel. 08- 405 00 22 eller Bodil Taylor, tel. 08-456 55 60. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf G Persson, tel. 040-661 33 21 och för Saco-S, Katarina Hernhut, tel. 08-456 52 65
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 11 januari. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9647204