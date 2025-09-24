Tullverket söker administrativ handläggare/personalplanerare
2025-09-24
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet som administrativ handläggare på Tullverkets ledningscentral något för dig.
Ledningscentralen tillhör organisatoriskt Tullverkets kontrollavdelning men ledningscentralen stöttar hela den händelsestyrda operativa verksamheten. Kontrollavdelningen har ett brett uppdrag som ska säkerställa att endast godkända varor passerar Sveriges gräns. Uppdraget går ut på att genomföra tullkontroller på in- och utförsel där Tullverket letar efter varor som strider mot restriktioner samt även för att säkerställa att rätt tullavgifter och skatter tas ut. Uppdraget är även att stoppa eller allvarligt störa den organiserade brottsligheten och säkra konkurrensneutralitet. Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Du kommer aktivt stötta cheferna vid ledningscentralen i deras dagliga arbete. I din roll som administrativ handläggare på Tullverkets ledningscentral kommer du att arbeta med planering för schemalagd personal (operatörer och vakthavande) samordning och administration av utbildning samt andra på ledningscentralen förekommande administrativa uppgifter. Arbetet innebär nära dialog med ledningscentralens chefer, kontrollavdelningens planeringsfunktioner i respektive område, andra enheter inom Tullverket samt samverkansmyndigheter.
Vi söker dig som har:
• Genomförd och godkänd gymnasieutbildning
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av Tullverkets verksamhet
• Goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel, PowerPoint)
• Tidigare erfarenhet och utbildning inom administrativt arbete och schemaplaneringDina personliga egenskaper
• Mycket god samarbetsförmåga för att på alla nivåer kunna samverka, såväl internt som externt
• God förmåga att strukturerat och tydligt uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
• Tydlig kommunikatör. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för berörda parter
• Flexibel med förmåga att kunna anpassa sig till ändrade omständigheter
• Strukturerad, planerar och organiserar sitt arbete, håller uppsatta tidsramar och tar ansvar för sin uppgift
• Kvalitetsmedveten. Noggrann och lägger stor vikt vid att arbetet håller en hög kvalitet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-22204.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader.
Tillträdesdag: 1 februari eller enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, gruppchef Charlotta Fastling, 08-456 62 93. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Edström, 08-456 62 91 och för Saco-S, Lena Edehag, 08-456 58 68
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 19 oktober. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
