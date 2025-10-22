TUC Yrkeshögskola söker Utbildningsledare inom IT
2025-10-22
Vill du möjliggöra andras utveckling och vara en del av ett engagerat och utvecklingsinriktat team? Vill du tillsammans med andra skapa Sveriges bästa yrkeshögskola och jobba i en organisation där samarbete, förtroende och engagemang är centralt? Då är kanske rollen som Utbildningsledare är något för dig!
TUC är en YH-anordnare som bedriver program och kurser på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan inom en rad områden såsom:
• Data och IT
• Bygg, anläggning och fastighet
• Hälso- & sjukvård, samt socialt arbete
• Hotell, restaurang och turism
• Teknik, tillverkning, drift och underhåll
• Ekonomi, administration och försäljning
• Kultur, media och design
Vad erbjuder vi?
På TUC erbjuder vi dig en arbetsplats där förändring och tillväxt tillhör vardagen.
I din roll som Utbildningsledare har du ett helhetsansvar för alla skeden i utbildningen.
Du leder det dagliga arbetet utifrån rollen som Utbildningsledare, planerar och driver förbättringsarbetet i dina utbildningar samt i utbildningarnas ledningsgrupp.
Som utbildningsledare har du tät kontakt med näringslivet i syfte att stärka och utveckla utbildningen och säkerställa att våra utbildningar ger arbetslivet den kompetens de efterfrågar och att vi levererar i linje med myndigheters krav.
Din vardag delas mellan studerande som du stöttar och utvecklar i studierna samt för en tät dialog med utbildningskonsulterna som ansvarar för själva undervisningen. Ytterligare starkt fokus ligger på att du har ett nära samarbete med arbetslivet för att säkerställa vårt uppdrag.
Du som börjar hos oss kommer ansvara för utbildningarna IT-säkerhetstekniker och Nätverkstekniker, men de utbildningar vi bedriver kan förändras med tiden.
Du kommer att utgå från Linköpingskontoret där du ingår i ett team med andra härliga Utbildningsledare och Utbildningsadministratörer. Totalt är det ca 30 medarbetare med olika roller som utgör det familjära och drivna Linköpingskontoret. Tjänsteresor ingår i närområdet vid LIA-besök och du besöker ibland något av våra andra kontor runtom i landet. Vi erbjuder en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning som utgångspunkt.
Vad söker vi?
Vi ser att du har en eftergymnasial utbildning och att du har arbetat inom IT-sektorn, vilket gett dig god insikt i branschens bredd och förutsättningar samt att du har ett kontaktnät inom branschen. Dina tidigare roller kan exempelvis vara projektledare/delprojektledare, teamledare, konsultchef, Scrum master eller snarlika roller. Om du har erfarenhet inom IT-säkerhetsområdet blir vi extra nyfikna på din profil.
I dina tidigare roller har du utvecklat en förmåga att driva projekt och arbetsuppgifter framåt på ett självständigt sätt. Du har också utvecklat din förmåga att anpassa budskap och kommunikation till olika målgrupper.
Som person drivs du av att utveckla och projektleda. Du är nyfiken, kommunikativ och har god problemlösningsförmåga. Du har förmåga att jobba strukturerat och kombinerar tydlighet och gränssättning med värme och konstruktiv grundsyn. Du gillar att utöka och vårda ditt kontaktnät i syfte att omsätta dina nätverkskontakter till konkreta nyttor. Att sälja in din utbildning eller de möjligheter vi på TUC erbjuder ser du som sporrande.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift och är bekväm om det engelska språket skulle dyka upp. Du har erfarenhet av och trivs med att arbeta med digitala verktyg dagligen. Du känner dig trygg med att du kan lösa vissa tekniska problem om de uppstår.
Varmt välkommen med din ansökan via vår karriärsida. Sista ansökningsdag är 12 november. Intervjuer kan komma att ske löpande och rekryteringsprocessen kan komma att avslutas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta Maria Knutsson, HR-ansvarig, maria.knutsson@tucsweden.se
Mer om oss
TUC härstammar från Tranås Utbildningscentrum som 1989 startades som en kommunal utbildningsverksamhet. Den 1 augusti 2010 avknoppades verksamheten från Tranås kommun och drivs idag i privat regi. Vi har under hela vår tid utvecklats och erbjudit en allt bredare mix av utbildningar. Idag är TUC en av Sveriges största YH-anordnare och vår tillväxtresa fortsätter. Besök gärna vår hemsida tucsweden.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Maria Knutsson maria.knutsson@tucsweden.se 013 344 12 59 Jobbnummer
