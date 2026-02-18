TUC söker utvecklingsinriktad Utbildningsledare med el-inriktning
TUC Sweden AB / Pedagogjobb / Växjö Visa alla pedagogjobb i Växjö
2026-02-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TUC Sweden AB i Växjö
, Jönköping
, Tranås
, Helsingborg
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du möjliggöra andras utveckling och vara en del av ett engagerat och utvecklingsinriktat företag? Vill du tillsammans med andra skapa Sveriges bästa yrkeshögskola och jobba i en organisation där samarbete, förtroende och engagemang är centralt? Vi söker nu en utbildningsledare med branscherfarenhet till vår nyetablerade verksamhet i Växjö, men som också kommer arbeta nationellt med att stärka våra utbildningar inom el-området.
TUC är en YH-anordnare som bedriver program och kurser på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan inom:
Bygg, anläggning och fastighet
Hälso- & sjukvård, samt socialt arbete
Hotell, restaurang och turism
Teknik, tillverkning, drift och underhåll
Ekonomi, administration och försäljning
Kultur, media och design
Data och IT
Vad erbjuder vi? På TUC erbjuder vi dig en arbetsplats där förändring och tillväxt tillhör vardagen.
I din roll som Utbildningsledare tar du ett helhetsansvar för alla skeden under utbildningen. Du planerar och strukturerar utbildningen, tar kontakt med relevanta branscher och är ute och möter företag för att vidareutveckla utbildningen. En stor del av din vardag fylls av kontakter med våra studerande som du i din roll coachar och stöttar i sina studier.
Du har tät dialog med de utbildningskonsulter som ansvarar för själva undervisningen och arbetar aktivt med arbetsliv och samarbetsorganisationer för att utveckla utbildningarna samt bygger ditt och TUC:s nätverk större och bredare.
Som en del av din tjänst blir du en nyckelperson i att ta ett helhetsgrepp om TUC:s utbildningar inom el-området. Detta genom att utveckla utbildningarnas kursinnehåll och kvalitetssäkra kursplaner och examinerande moment. För att uppnå detta samverkar du med kollegor på andra orter där du bidrar med din sakkunskap inom området.
Växjö är en förhållandevis ny utbildningsort där du tillsammans med en kollega kommer vara vår viktigaste pusselbit för att framgångsrikt kunna utveckla orten. Det betyder att du kommer att nätverka lokalt och vara en del av att etablera kännedom om TUC i Växjö.
Du kommer att behövas till största del på plats på kontoret i Växjö men arbetet innebär besök eller resor i tjänsten, dock i begränsad omfattning. Du kommer att ha din närmsta chef i Jönköping. Vi tillämpar 6 månaders provanställning som standard.
Vad söker vi? Vi söker dig som har god förankring inom branschområdet och vill vara en del av att bidra både till branschens och de studerandes utveckling. Du har i dina tidigare eller nuvarande roller fått god kunskap inom flera av följande områden/kompetenser:
Automationsteknik mot elkonstruktion
Elinstallationer - svag och starkström
Kunskap om elsäkerhet och elsäkerhetsverkets föreskrifter
CAD/3D modellering
Entreprenadjuridik
Projektledning
Som person är du utvecklingsinriktad och du trivs i en omväxlande roll. Du har ett utvecklat självledarskap och hög förmåga att organisera och driva ditt eget arbete framåt. Att se lösningar och att kommunicera med olika målgrupper är något du har riktigt bra på samtidigt som du har god administrativ förmåga. Du är orädd inför att bredda din kompetens och skapa nya kontakter och nätverk. Vi blir lite extra nyfikna om du har erfarenhet antingen av yrkeshögskolan eller pedagogisk verksamhet. Dock är det dina personliga egenskaper tillsammans med ditt engagemang för branschen och för människors utveckling som är det allra viktigaste för oss.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift. Du har erfarenhet av och trivs med att arbeta med digitala verktyg och verksamhetssystem.
Ansökan Varmt välkommen med din ansökan via vår karriärsida. Sista ansökningsdag är 10 mars. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta HR-ansvarig Maria Knutsson, maria.knutsson@tucsweden.se
.
Mer om oss TUC härstammar från Tranås Utbildningscentrum som 1989 startades som en kommunal utbildningsverksamhet. Den 1 augusti 2010 avknoppades verksamheten från Tranås kommun och drivs idag i privat regi. Vi har under hela vår tid utvecklats och erbjudit en allt bredare mix av utbildningar. Idag är TUC en av Sveriges största YH-anordnare och vår tillväxtresa fortsätter. Besök gärna vår hemsida tucsweden.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7256977-1849222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tuc Sweden AB
(org.nr 556801-9151), https://karriar.tucsweden.se
Framtidsvägen 14 (visa karta
)
352 22 VÄXJÖ Arbetsplats
TUC Sweden Rekrytering Jobbnummer
9750657