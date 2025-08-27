Trygghetsvärd till Munkegärdeskolan, vikariat läsåret 2025/2026
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-08-27Beskrivning
Nu satsar Kungälvs kommun på att stärka tryggheten på våra högstadie- och gymnasieskolor.
Under våren har våra politiker haft aktiv dialog med personal och elever på kommunens högstadie- och gymnasieskolor kring tema "korridorstrygghet". Utifrån dessa samtal är vi nu eniga om behovet av ökad vuxennärvaro i våra korridorer och andra gemensamma ytor.
Vår gemensamma målsättning och fokus är att alla ska känna trygghet under sin skoldag.
På Munkegärdeskolan är alla våra cirka 420 elever i centrum. Vi arbetar utifrån våra visionsord: nyfikenhet, respekt, omtanke, ansvar och förståelse. Vi eftersträvar ett gott arbetsklimat som stimulerar elevernas motivation, ansvarstagande och lust att lära.
Vår skola är en 7-9 skola med en personalgrupp på cirka 42 personal där ungefär 30 av dessa är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av skolledningen, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Skolans SYV bistår elevhälsoteamet och ger eleverna lotsning inför framtida val. Våra elever ska ges möjligheter att utveckla sitt bästa jag och få goda kunskaper för att bli trygga inför framtiden. Ett av våra fokusområden är högre måluppfyllelse vilket vi arbetar med genom tydligare systematisering och analys för undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar systematiskt för att arbetslagen samarbetar kring mentorskap, planering, bedömning, utvärdering och analys av resultatet som våra centrala delar.
Vi söker nu dig som vill bidra till en tryggare skola i Kungälvs kommun.
Tjänsten är ett vikariat under läsår 2025-2026, tillträde omgående.
Arbetsuppgifter
Som trygghetsvärd på Munkegärdeskolan är du en viktig länk mellan eleven och skolans övriga professioner, för att skolan ska kunna arbeta med eleverna utifrån ett helhetsperspektiv. I din roll förutsätter vi att du besitter personlig mognad och trygghet, är aktivt inlyssnande och har förmåga att agera utifrån behov och ibland snabba förändringar. Tillsammans med övrig personal arbetar du mot gemensamma mål med syfte att främja trygghet, studiero och välbefinnande för våra elever. Viss dokumentation förekommer i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker nu dig som:
- Har några års arbetslivserfarenhet och erfarenhet från arbete med barn- och unga i för tjänstens aktuella åldrar.
- Har förmågan att vara en tydlig och ansvarsfull vuxen för eleverna i deras skolmiljö. Som person behöver du förstå andra människor samt ha förmåga att anpassa dig för att skapa eller förstärka relationer.
- Har förmågan att samverka med för oss i skolan viktiga aktörer tex. socialtjänst, polis, fritid.
- Är engagerad, flexibel, analytisk och tar tillsammans med övrig personal, ansvar för att nå skolans mål på såväl kort som lång sikt. Samarbete och rak kommunikation är en viktig egenskap hos dig som axlar rollen som trygghetsvärd.
- Är både kreativ och modig, då du kommer att möta många olika människor och situationer som kan innebära tvära kast då du snabbt behöver ställa om.
Vi ser att du som söker har en bakgrund som socialpedagog, beteendevetare, fritidspedagog, fritidsledare eller annan likvärdig utbildning (t.ex. barnskötare). Det är viktigt att du är självständig, ser vad som behöver göras och hela tiden tryggt bär den värdegrund som skolan står för. Personliga egenskaper är avgörande.
För att lyckas med uppdraget är det meriterande om du redan är förtrogen med skolans verksamhet och uppdrag.
Känner du igen dig och vill anta utmaningen tillsammans med oss?
Välkommen med din ansökan!Övrig information
