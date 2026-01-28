Trygghetstekniker till LF Norrbotten - bli första medarbetaren i Gällivare!
2026-01-28
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Nu söker Länsförsäkringar Norrbotten sin första medarbetare i Gällivare - en person som trivs i kundmötet och vill skapa trygghet i människors vardag. Som trygghetstekniker hos LF Norrbotten utgår du hemifrån med din servicebil och arbetar med stor frihet under ansvar. I rollen utför du enklare tekniska installationer i kunders hem och blir samtidigt det personliga ansiktet utåt för LF Norrbottens larm- och trygghetstjänster. Du arbetar självständigt och ser till att varje kund känner sig trygg, sedd och väl omhändertagen. Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för LF Norrbottens räkning en Trygghetstekniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos LF Norrbotten.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och LF Norrbottens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
Ett starkt varumärke och stabilt bolag att arbeta i
En arbetsgivare med fokus på trivsel och hälsa
Konkurrenskraftiga förmåner
LFN Larmtjänster tror att prestation och trivsel går hand i hand och investerar därför kontinuerligt i både hälsa och kompetensutveckling hos sina medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som trygghetstekniker ansvarar du för att träffa kunder på förbokade möten, där du utför installationer och återkommande service av larmprodukter. Arbetet omfattar komplett projektering, dokumentation och installation av larmkomponenter utifrån varje kunds individuella behov.
Under kundbesöken går du tillsammans med kunden igenom larmsystemet, introducerar LF Norrbottens app och säkerställer att kunden känner sig trygg i användandet av deras tjänster. En viktig del av rollen är även att identifiera och föreslå kompletterande produkter och tjänster som kan stärka kundens skydd, så att varje kund får en lösning som är anpassad efter deras behov och bostad. Kundmötet präglas av kunskap, förtroende och hög servicenivå.
Anställningen inleds med en grundlig utbildning som omfattar både teoretiska och praktiska moment, och avslutas med fältutbildning tillsammans med en erfaren kollega som mentor.
Efter utbildningen är du redo att självständigt driftsätta nya larmsystem och utföra service av befintliga anläggningar.
Du utgår från hemmet och har en egen bil i tjänsten. Du arbetar självständigt ute hos LF Norrbottens kunder runt om i Norrbotten. Du bör vara beredd på att tjänsteresor med övernattning kan förekomma.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos LF Norrbotten. Vi söker en social, pålitlig och självgående person som trivs med att arbeta ute på fältet och möta människor i deras hem. Samtidigt är du praktiskt lagd, kan hantera enkla verktyg och har inga problem med att installera enklare tekniska lösningar efter instruktioner. Du behöver inte vara tekniker i grunden - det viktigaste är viljan att lära och förmågan att lösa problem på plats.
Du är ansvarstagande och strukturerad, håller ordning på din arbetsdag och tar hand om din servicebil som blir din arbetsplats och ditt lager. Eftersom du ofta arbetar ensam är det viktigt att du är bekväm med att ta egna beslut och driva ditt arbete framåt, samtidigt som du alltid sätter kundens upplevelse i första rummet. Erfarenhet av kundbemötande eller service är värdefullt, men vi lägger störst vikt vid rätt inställning, driv och personlighet.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
START: OmgåendeOMFATTNING: Heltid
STAD: Gällivare
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
