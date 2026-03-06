Trygghetssamordnare till Farsta Stadsdelsförvaltning, långt vikariat
2026-03-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Avdelningen för stadsutveckling samordnar det förvaltningsövergripande arbetet med kultur, trygghet, näringsliv, stadsutveckling samt miljö och klimat.
Avdelningen omfattar även stadsmiljö- och fritidsverksamhet. Avdelningen består av tre enheter och en stab med ytterligare fem medarbetare direkt underställda avdelningschefen.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare Stockholm? Vi söker nu en engagerad trygghetssamordnare som vill arbeta både strategiskt, operativt och samverkande med trygghetsfrågor i vår stadsdelsförvaltning. Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig fram till sista augusti 2028.
Välkommen med ditt unika bidrag!
Vi erbjuder
Hos oss kliver du in i ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad- på en arbetsplats där det är lätt att trivas. Du blir en del av en arbetsplats som präglas av hög och bred kompetens, god arbetsmiljö och ständig utveckling med stockholmarna i fokus. Vi värdesätter samarbete, engagemang och en god stämning på jobbet. Hos oss får du förmånen att arbeta tillsammans med en mängd olika samhällsnära verksamheter som är viktiga för stadsdelens invånare. Du får även goda möjligheter till stöd och samverkan med ett större nätverk av kompetenta kollegor inom Stockholms stad.
Utöver detta erbjuder vi dig goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, bra flextidsvillkor, vinter- samt sommararbetstid och semesterväxling.
Läs mer om våra förmåner och Stockholms stad som arbetsgivare.
Din roll
Som trygghetssamordnare är du en viktig del av stadens arbete för att skapa trygga och säkra miljöer där du arbetar både operativt och strategiskt med trygghetsfrågorna. Uppdraget utgår från stadens trygghetsprogram, som vägleder det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. En stor del av uppdraget omfattar samverkan med olika aktörer som polis, fastighetsbolag, det lokala näringslivet och föreningar.
I rollen som trygghetssamordnare kommer du att
driva och samordna förvaltningens trygghetsarbete utifrån stadens trygghetsprogram och samverkansöverenskommelse mellan förvaltningen och lokalpolisen
ge stöd och vara sakkunnig inom trygghetsarbetet i förvaltningen
hålla i och leda olika nätverk och arbetsgrupper
analysera statistik, enkäter och andra relevanta underlag som grund för lägesbild och åtgärdsplaner kopplade till trygghet
skriva rapporter och tjänsteutlåtanden
planera och genomföra trygghetsvandringar och trygghetsträffar för invånare i samverkan med andra centrala aktörer
handleda och följa upp förvaltningens operativa trygghetsvärdar
representera förvaltningen i stadens centrala trygghetsarbete.
Du tillhör stadsutvecklingsavdelningen men arbetar i förvaltningsövergripande roll som förutsätter samarbete med samtliga avdelningar vid förvaltningen. Du har ett nära samarbete med förvaltningens preventionssamordnare och säkerhetssamordnare och du ingår i ett nätverk för de som arbetar med trygghetsskapande frågor i staden. Tjänsten omfattar också uppgifter som att ingå i förvaltningens krisberedskapsarbete och vid behov kunna uttala sig i media kring uppkomna händelser.
Arbetstiden är i huvudsak förlagd till kontorstid, men arbete på kvällstid kan förekomma vid något tillfälle per månad.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
relevant akademisk utbildning, exempelvis inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, kriminologi, socionom eller motsvarande
erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser
goda kunskaper om lagar, bestämmelser och metoder inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området
dokumenterad erfarenhet av att samordna och leda samverkansprocesser mellan flera aktörer
mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
att skriva tjänsteutlåtande och andra utredningar
att arbeta i en politiskt styrd organisation.
För att trivas i den här rollen tycker du om en omväxlande vardag med många kontaktytor. I din kontakt med olika aktörer behöver du vara kommunikativ och samarbetsinriktad genom att bjuda in till dialog, lyssna aktivt, engagera och anpassa kommunikationen utifrån rådande situation. Aktörerna har olika intressen, men du ser alltid till helheten, du är strategisk och du tar beslut utifrån verksamhetens bästa. Eftersom rollen innebär omfattande samordning och att du företräder förvaltningen i trygghetsfrågor, ställs höga krav på samarbetsförmåga, professionalism och uthållighet. Vi söker dig som tar eget ansvar och självständigt driver och strukturerar ditt arbete. Du planerar och prioriterar effektivt och flexibelt utifrån satta mål och strukturer.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för uppdraget. Publiceringsdatum2026-03-06Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
I denna rekryteringsprocess kan ett arbetsprov bli aktuell.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, behöver du visa ett utdrag från belastningsregistret. Vid ledande eller kritisk befattning kan även utdrag ur belastningsregistret bli aktuellt. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/942". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, Stadsutveckling Kontakt
Caroline Van Helleputte, rekryteringskonsult caroline.van.helleputte@stockholm.se 08-50811704 Jobbnummer
9780511