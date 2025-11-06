Trygghetslarmet dag/kväll söker undersköterska, är du vår nya kollega?
2025-11-06
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-11-06Beskrivning
Är du en självgående undersköterska som vill ha ett fördjupningsuppdrag som arbetsledare och vara med och utveckla Trygghetslarmet i Kungälv? Då har vi tjänsten för dig!
På Trygghetslarmet stöttar vi brukare som har stöd i ordinärt boende, med hela kommunen som arbetsområde.
Du kommer vara schemalagd både för att åka på larm i vår verksamhet såväl som för att arbetsleda. Vårt mål är att skapa moderna och värdeskapande arbetsplatser för att möta de utmaningar vi står inför. Verksamheten ska utgöra ett stöd för ett meningsfullt liv där brukarna ska kunna leva under trygga förhållanden, byggt på respekt för självbestämmande och integritet.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i Trygghetslarmet kommer du att svara på akuta larm samt åtgärda de olika situationer som kan uppstå hemma hos den enskilde. Du kommer att möta många nya människor och får vara beredd på oförutsedda händelser. I din roll kommer du även att ha ett fördjupningsuppdrag som Arbetsledare för hantering utav jourärenden. Schemat du kommer att få innebär arbete varannan helg och ca 8-9 kvällar per schemaperiod. Vi söker dig som vill utvecklas i din yrkesroll och som har erfarenhet utav välfärdsteknik. I dina arbetsuppgifter ingår även larminstallationer samt dokumentation enligt gällande lagstiftning.
Din arbetsplats är till stor del omsorgstagarens hem, vilket innebär att du måste ta hänsyn till varje persons integritet. Du arbetar både självständigt och i team och har tillgång till bil för att snabbt kunna åka mellan olika delar av området.
Vi arbetar enligt den nationella värdegrunden och har ett hälsofrämjande synsätt som är grunden i personcentrerad vård och omsorg. Vi utgår därmed från ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att tillvarata individens resurser och se till det friska hos varje brukare. Brukarna ska ha ett meningsfullt liv, där de är delaktiga och har inflytande.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete i en spännande miljö, där du kan göra skillnad. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
- Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom yrket.
- Erfarenhet från hemtjänst eller trygghetslarm.
- Tekniska kunskaper.
- Krav med erfarenhet inom välfärdsteknik.
- Meriterande med erfarenhet som arbetsledare.
- Du ska ha B-körkort och god körvana.
- Du ska vara intresserad av att arbeta med utveckling och förändring, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt kunna arbeta självständigt.
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och god datorvana är ett krav.
- Viktigt är att du har en positiv människosyn, ett stort engagemang, ansvarskänsla och sätter brukarnas individuella behov i fokus.
Vi söker dig som tror på alla människors lika värde och rättigheter. Är du dessutom en person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter, samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra så ser vi att det här är ett uppdrag för dig.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande - tveka därför inte att söka redan idag!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
