Trygghetskoordinatorer till Myndighetsavdelningen, Solna stad
2026-01-12
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst? Omvårdnadsförvaltningen söker nu tre koordinatorer till en ny förebyggande enhet inom Myndighetsavdelningen.
Tjänsten är en del av ett större utvecklings- och omställningsarbete för att möta den nya socialtjänstlagen (SoL), med fokus på tidiga insatser, uppsökande arbete och stärkt samverkan. Varmt välkommen med din ansökan!
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för omvårdnad och omsorg för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Myndighetsavdelningen har ett fyrtiotal medarbetare som arbetar för att ge ett professionellt bemötande och en rättssäker bedömning och eftersträvar hög kvalitét och effektivitet i vårt arbete. Avdelningens handläggare arbetar med att utreda, fatta beslut och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Bostadsanpassningsbidrag (Bab), Färdtjänst/Riksfärdtjänst samt hanterar avgifter enligt SoL. Till stöd finns seniorhandläggare för SoL och LSS, två biträdande avdelningschefer inom respektive lagrum och en avdelningschef samt en administrativ samordnare som stöd.
Vad innebär arbetet?
Enheten kommer inrättas som ett tidsbegränsat projekt under två år. Projektet kommer ledas av en projektchef och bedrivas i nära samverkan med avdelningschef samt biträdande avdelningschefer.
Syftet med projektformen är att möjliggöra utveckling, upprätta och utvärdering av nya arbetssätt i linje med den nya socialtjänstlagen, samt att säkerställa att organisation, bemanning och ansvarsfördelning är ändamålsenliga innan ett eventuellt permanent införande.
I rollen som koordinator kommer du bland annat att:
- Arbeta uppsökande och förebyggande i miljöer där behov kan identifieras tidigt, exempelvis på sjukhus, vårdcentraler, skolor, träffpunkter och andra mötesplatser.
- Identifiera risker och behov samt initiera och samordna tidiga och förebyggande insatser.
- Samverka med avdelningens handläggare och externa aktörer för att skapa samordnade, behovsanpassade och långsiktigt hållbara insatser för medborgaren.
- Bidra till kontinuitet, delaktighet och trygghet för individen.
- Medverka i utveckling av rutiner, arbetsprocesser och uppföljning inom den förebyggande enheten.
- Dokumentera, besluta och följa upp insatser utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är en stabil och strukturerad person med gott omdöme och god samarbetsförmåga. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt samt har förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagare för att säkerställa att information når fram på ett tydligt och ändamålsenligt sätt.
Tidigare erfarenhet av handläggning eller annat socialt arbete är mycket meriterande, och god kunskap om gällande lagstiftning är ett krav. Vi ser gärna att du har utbildning i motiverande samtal (MI). Det är även meriterande om du har flerårig erfarenhet av handläggning och arbete inom socialtjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt förhållningssätt och trivs med att arbeta i förändring. Du har förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer med såväl medborgare som samverkansparter.
Vårt erbjudande
Hos oss möts du av en flexibel arbetsplats där verksamheten ständigt utvecklas i en positiv anda. Vi har en god sammanhållning, bryr oss om varandra och värnar ett öppet, tillåtande och prestigelöst arbetsklimat.
Som medarbetare får du:
- Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag i en organisation under förändring.
- Möjlighet att vara med och bygga upp en ny förebyggande enhet.
- Kompetenta och engagerade kollegor.
- Stöd av projektledning och nära samarbete med Myndighetsavdelningens funktioner.
En avdelning som är mån om att tillvarata varje medarbetares idéer och engagemang. Goda kommunikationsmöjligheter med närhet till tunnelbana, tvärbana och bussar. Årsarbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag, personalstöd och kompetensutveckling.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan innehållandes CV och examensbevis senast 31 januari.
Om du har frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Won Lovén-Bergman, tf chef Sandra Schytzer samt bitr. avdelningschef Helena Pihlgren.
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av enkät, intervju, arbetsprov samt referenstagning. Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning. Utdrag ur belastningsregistret får högst vara 1 år gammalt.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
