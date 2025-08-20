Trygghetsfältare till våldspreventivt center (tidsbegränsad)
2025-08-20
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och samordning i kommunen. Vi bidrar till att visioner och politiska beslut blir verklighet. Vi är cirka 275 medarbetare med specialistkunskaper inom bland annat ekonomi, inköp, HR, kommunikation, utveckling och förvaltning, digitalisering, juridik, platsutveckling och trygghets- och säkerhetsfrågor.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en student som vill arbeta som trygghetsfältare på 50 % under sin studietid, med möjlighet till förlängning.
Som trygghetsfältare är du en nyckelperson i kommunens trygghetsarbete och i det förebyggande arbetet mot att barn och unga rekryteras till kriminalitet.
Uppdraget innebär att vara närvarande och tillgänglig på offentliga platser såsom bostadsområden, skolor, fritidsgårdar, idrotts- och centrumanläggningar, samt att arbeta uppsökande och relationsskapande med barn, ungdomar och unga vuxna.
Tjänsten är placerad vid Botkyrka kommuns Våldspreventivt center, som är en del av Trygghet- och Säkerhetsavdelningen. Våldspreventivt center fokuserar på att förebygga och minska våld genom kunskapsbaserade metoder och nära samarbete med olika aktörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- vara en trygg vuxennärvaro på olika offentliga platser i Botkyrka kommun
- upptäcka och identifiera tecken på barn och ungdomar i riskzon för kriminalitet
- arbeta uppsökande och relationsskapande, och erbjuda stöd till barn, ungdomar och unga vuxna
- samverka med nätverk som omger barn och unga, inklusive föräldrar, skolor, fritidsgårdar,
- socialtjänst, polis och civilsamhället
- delta i Effektiv samordning för trygghet (EST), ett kunskapsbaserat arbetssätt för att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser.
Arbetstiderna är varierade och inkluderar dag-, kvälls- och helgarbete enligt schema.
Vi erbjuder dig
Som trygghetsfältare vid Våldspreventivt Center (VPC) erbjuds du en kreativ arbetsmiljö inom en ny och dynamisk avdelning. Du får möjlighet att arbeta med samhällsviktiga funktioner och vara del av en organisation som fokuserar på att förbättra tryggheten för barn och unga i Botkyrka kommun. Du kommer att arbeta tillsammans i team med engagerade kollegor och få stöd från både chef och team.
VPC är en del av Botkyrkas kommunstyrelseförvaltning som strävar efter att skapa samhällsnytta och bygga en effektiv avdelning med meningsfulla uppgifter. Här blir du en del av en innovativ och engagerad arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och göra skillnad.
Hos oss får du kontinuerlig utveckling genom kollegiala utbyten och kompetenshöjande utbildningar.
Du som söker till oss
Du har eftergymnasial utbildning inom exempelvis samhällsvetenskap eller socialpedagogik som arbetsgivaren bedömer likvärdig, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga, gärna i uppsökande, stödjande eller relationsskapande sammanhang. Rollen kräver att du är trygg i din kommunikation och har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av fältarbete, socialt stöd eller våldsförebyggande arbete.
- Erfarenhet av att hantera krissituationer eller konflikter med ungdomar.
- Pågående högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
I rollen som trygghetsfältare är det viktigt att du är förtroendeingivande och kan skapa trygga relationer, samtidigt som du har förmåga att sätta tydliga gränser när situationen kräver det. Du har goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter och är modig och självsäker, vilket gör att du kan arbeta uppsökande och hantera olika situationer med trygghet.
Din kreativitet och initiativförmåga hjälper dig att engagera unga och hitta meningsfulla sätt att möta deras behov.
Du har en stark drivkraft att nå resultat och kan arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete i teamet. Ditt lösningsorienterade förhållningssätt gör att du kan navigera i komplexa situationer och hitta effektiva vägar framåt. Du är lugn och stabil även i utmanande lägen och trivs i en dynamisk miljö där relationer, närvaro och uthållighet är centralt. En förståelse för orsakerna till och konsekvenserna av segregation, liksom kunskap om våldets orsaker och påverkan, är värdefull i rollen.Publiceringsdatum2025-08-20Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
