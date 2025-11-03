Trygghet, närhet och omtanke - bli en del av vårt team i hemtjänsten!
Vi erbjuder dig:
En trygg och familjär arbetsgrupp där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Ett omväxlande arbete där dina insatser verkligen spelar roll - varje dag.
Möjlighet att utvecklas i ditt yrke och vara med och påverka arbetssätt.
En arbetsmiljö där både natur och närhet till människor ger extra energi.
Sök till oss på Sollerön hemtjänst - här får du arbeta nära våra brukare på en av Moras vackraste platser! Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss gör du skillnad på riktigt. Du arbetar i brukarnas egna hem och bistår med stöd i vardagen - allt från omvårdnad och service till att skapa trygghet och trivsel.
Du kommer även att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, exempelvis läkemedelshantering och träningsmoment. Självklart får du den utbildning och handledning du behöver! Kvalifikationer
Är du utbildad undersköterska och har yrkesbevis?
Har du körkort B?
Har du goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift?
Har du erfarenhet av dokumentation i digitala system?
Har du tidigare erfarenhet av arbete med människor?
Då matchar du våra kompetenskrav för tjänsten perfekt!
Förmågor och färdigheter
Har du även ett varmt bemötande och ett genuint engagemang för att hjälpa andra?
Trivs du med ett varierat arbete och kan hantera förändringar på ett bra sätt?
Är du en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö - men också trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar?
Vad väntar du på? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att träffa dig och välkomna dig till vårt team
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
