Trygghet, gemenskap och frihet - vi söker chaufförer till Renova
Renova AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-09-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Renova AB i Göteborg
, Kungälv
, Tjörn
, Stenungsund
, Ale
eller i hela Sverige
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag. Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Läs mer på https://www.renova.sePubliceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Har du C-körkort och vill köra baklastare hos ett företag där du kan känna dig trygg och får vara den du är? Vi på Renova växer och söker nu nya medarbetare. Vi letar efter engagerade och ansvarsfulla chaufförer till våra verksamheter på Hisingen och i Lerum/Partille/Härryda.
Trygg anställning, frihet under ansvar och bra arbetstider:
Hos oss får du mer än bara ett arbete, du får en trygg anställning med bra villkor och en arbetsgivare som vill att du ska trivas även på lång sikt. Som chaufför på Renova har du frihet i ditt dagliga arbete och får ta ansvar för både planering och utförande. Vi litar på att du gör jobbet på bästa sätt och ger dig utrymme att själv påverka din arbetsdag. Våra arbetstider är dessutom anpassade för att du ska kunna kombinera jobb och fritid på ett bra sätt så att du får balans i livet.
Är du på jakt efter ett jobb där du får:
• Ett självständigt arbete med rörlighet och goda arbetstider?
• Bra förmåner och en arbetsplats där du kan vara dig själv?
• Möjlighet att utvecklas?
• Vara del av en härlig gemenskap och samtidigt göra nytta för miljön varje dag?
Vad du bidrar med:
Som Renovas ansikte utåt möter du dagligen våra kunder, och din positiva attityd och respektfulla bemötande gör skillnad. Du har en naturlig förmåga att samarbeta, och du är både flexibel och lösningsorienterad i ditt sätt att arbeta. Du kan hantera stressiga situationer och behåller lugnet även när det är mycket att göra. Ansvarstagande och engagemang präglar arbetet, alltid med Renovas förhållningssätt HETA Helhetssyn, Engagemang, Tillsammans och Ansvar. Förmågan att bidra till ständiga förbättringar genom god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat tillvägagångssätt värderas högt.
Jobbet innebär:
I arbetet ingår insamling och tömning av avfall och material, samt daglig tillsyn och vård av ditt fordon. Du kommer att utgå från våra fina lokaler på Holmen bara ett stenkast från Göteborgs centralstation. Våra arbetstider är mestadels på dagtid, vardagar, vilket gör det enkelt att kombinera arbetet med fritid och familjeliv. Arbetspass på storhelger kan förekomma.
Vill du komma i kontakt med en facklig representant ring vår växel på 031-61 80 00
Sök idag och bli en del av Renova där trygghet, frihet och balans i livet går hand i hand, och där vi varje dag gör skillnad för miljön!Kvalifikationer
Du behöver ha:
• C-körkort
• YKB
• Tala, förstå och skriva svenska på självständig nivå
• God datorvana
• God fysik
Vi söker dig som är självständig och trivs med att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, men som samtidigt har lätt för att samarbeta. Som chaufför på Renova arbetar du tillsammans med en kollega, vilket gör att samarbetsförmåga och ansvarstagande blir extra viktigt för att arbetet ska flyta på smidigt. Vi vill också att du är driven och bidrar med engagemang både för att hålla en hög kvalitet i arbetet och för att skapa en positiv arbetsmiljö där ni stöttar varandra.
Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail utan ansökningen sker via detta system.
ÖVRIGT
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle!
Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing och rabatter på träningsanläggningar.
Övriga förmåner innefattar extra lediga dagar (ATK), subventionerad lunch, trivselaktiviteter m.m.
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol- och drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen. Vid en eventuellt anställning kommer vi även att begära utdrag ur belastningsregistret.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Renova har upphandlade avtal via Göteborgs Stad. Vi undanber vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renova AB
(org.nr 556108-3337) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Renova AB Kontakt
Driftchef
Jeanette Andersson jeanette.andersson@renova.se 031-618717 Jobbnummer
9525393