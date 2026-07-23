Trygg start som ny sjuksköterska inom akut barnsjukvård
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2026-07-23
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Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra – för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
En trygg start hos oss
Vi vet att en bra introduktion gör stor skillnad. Därför vill vi ge dig som är ny hos oss en trygg start och goda möjligheter att utvecklas inom akut barnsjukvård. Genom vårt introduktionsprogram Trygg start får du en strukturerad introduktion med utbildning, träning och stöd i det dagliga arbetet. Programmet fokuserar på det akutsjuka barnet och innehåller bland annat genomgång av verksamhetens riktlinjer och rutiner, S+A HLR Barn, scenarioträning och reflektion. Introduktionen anpassas även utifrån dina tidigare erfarenheter och behov. Introduktionsprogrammet kommer erbjudas två gånger per år, i januari och augusti/september. Första programstarten kommer ske januari 2027.
Vår verksamhet
Sektionen för akut barnsjukvård består av akutvårdsavdelning 95 E, akutmottagningen för barn och unga samt specialiserad pediatrik 95 E. På akutvårdsavdelningen vårdar, behandlar och utreder vi barn och ungdomar 0–18 år som behöver några dagars sjukhusvård. Vanliga patientgrupper är barn med infektioner, njur- eller hjärtproblematik. På akutmottagningen för barn och unga tar vi emot barn och ungdomar med akuta medicinska, ortopediska och kirurgiska sjukdomar och skador. Verksamheten är öppen dygnet runt och tempot varierar från dag till dag. Inom specialiserad pediatrik 95 E bedrivs högspecialiserade utredningar och behandlingar inom vårt dagvårdsflöde. Vi är ett engagerat och multiprofessionellt team med det sjuka barnet och familjen i centrum. Hos oss präglas arbetet av samarbete, kunskapsutbyte och ett öppet klimat där vi stöttar varandra. Patientsäkerhet, professionellt bemötande och kontinuerlig utveckling är självklara delar av vardagen. Vi lägger stor vikt vid utbildning, reflektion och återkoppling, och arbetar aktivt för att alla medarbetare ska känna sig trygga och utvecklas i sin roll.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska arbetar du antingen på akutvårdsavdelning 95 E eller på akutmottagningen för barn och unga. Det finns även möjlighet att rotera mellan verksamheterna som ligger i angränsande lokaler. På 95 E arbetar du i team tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Arbetet är varierat och omfattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom akut barnsjukvård. På barnakuten arbetar du både självständigt och i team. Arbetsuppgifterna innefattar omvårdnad av barn och anhöriga samt medicinska åtgärder och akuta omhändertaganden. Patienterna kommer både gående och med ambulans, och vissa behöver omedelbara insatser på akutrum.Publiceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, barnsjuksköterska eller sjuksköterska med annan för verksamheten relevant specialistutbildning. Erfarenhet av barnsjukvård och/eller arbete på akutmottagning är meriterande. Vi välkomnar både dig som är ny i yrket och dig som har har mer erfarenhet och som vill fortsätta utvecklas inom akut barnsjukvård.
Din kompetens
Som person har du ett stort intresse för barnsjukvård och tycker att akutsjukvård är spännande. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till nya situationer. Du trivs i en verksamhet där ingen dag är den andra lik och är nyfiken på att lära dig nytt, utvecklas och ta dig an olika arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse och introduktion genom vårt nya introduktionsprogram. Efter avslutad introduktion som nyexaminerad sjuksköterska påbörjar du KUÅ (kliniskt utvecklingsår). För dig som har minst två års erfarenhet finns möjlighet att söka betald specialistutbildning till barn- och ungdomssjuksköterska. Du arbetar antingen på 95 E, barnakuten eller i en rotationstjänst mellan verksamheterna. Vi arbetar enligt Akademiska poängmodellen med tjänstgöring dag, kväll och natt. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer om poängmodellen eller introduktionsprogrammet Trygg start är du varmt välkommen att kontakta oss!
Vill du veta mer?
Avdelningschef, Alexandra Eliasson, 018-6171749, alexandra.eliasson@akademiska.se
Biträdande avdelningschef, Julia Almstedt 018-6174022, julia.almstedt@akademiska.se
Facklig representant nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS864/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10009795