Trygg sjuksköterska till Solgården Rosgårdens Vårdboende, Axelsberg
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vill du vara en viktig del av vårt team och göra skillnad i människors liv?
Vi söker en engagerad och erfaren sjuksköterska till tjänsten som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på Rosgården Solgårdens Vårdboedne i Axelsberg! Som en del av vårt team kommer du att arbeta med sedvanliga sjusköterskeuppgifter på särskilt boende, med fokus på att ge högkvalitativ vård och omsorg till våra patienter.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska kommer du att:
Ansvara för omvårdnaden av ca 18 patienter
Rondar med läkare och samarbeta i team med rehab- och omvårdnadspersonal
Arbeta med sedvanliga sjusköterskeuppgifter, såsom medicinshantering, provtagning och dokumentation
Ett rullande schema dag, kväll, helg
Tjänsten omfattar dagtid, kväll och helg, med ett rullande schema.
Vill du vara en del av vårt team?
Om du är en motiverad och erfaren sjuksköterska som vill göra skillnad i människors liv, så är detta tjänsten för dig! Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö, möjlighet till utveckling och en vänlig och stödjande arbetsgrupp. Sök tjänsten redan idag!
Samverkan sker mellan enheten och Trekantens Servicehus
Vi erbjuder
vi erbjuder friskvårdsbidrag med möjlighet att köpa kort som ger tillgång till samtliga aktiviteter på stadens simhallar till reducerat pris samt goda utvecklingsmöjligheter efter enhetens och individuella behov.
Arbetstider är på rullande schemalagd tid med helger.
Din roll
Enheten söker nu dig som är en engagerad legitimerad sjuksköterska som vill vara med och utveckla verksamheten utifrån stadens, stadsdelens och verksamhetens mål.
Som sjuksköterska är du planeringsansvarig för 18 boende på demensavdelning och ska tillsammans med chefer och kollegor driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål.
Du ska bidra till en organisation med tydliga strukturer och en god hälso- och sjukvård.
Du ska vara:
• Strukturerad
• En som bidrar till trivsam arbetsmiljö och samarbete
• Trygg i din roll och kunna arbeta självständigt
• Vara trygg i att dela med dig av din kompetens i gruppen
• Vara van att arbeta både praktiskt och teoretiskt i olika nationella register
Du förväntas ha en nära kontakt med dina kollegor samt
arbetsgruppen och kommer att tillsammans med enhetschef följa upp det dagliga arbetet och planeringen.
Din kompetens och erfarenhet
Leg sjuksköterska
erfarenhet/utbildning i geriatrisk vård
kunskaper i kognitiva sjukdomar
meriterande är erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt Stockholms stad
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/915". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö Avdelning för äldreomsorg Kontakt
Lovisa Asamoah lovisa.asamoah@stockholm.se 08-50822788 Jobbnummer
9755846