Trygg personlig assistent sökes till aktiv 12-årig kille i Karlskrona
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskrona Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlskrona
2026-07-05
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, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
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eller i hela Sverige
Jag är en 12-årig kille som bor i Karlskrona tillsammans med min familj. Nu söker jag en trygg, lugn och engagerad personlig assistent som vill vara med mig under skoldagen och hjälpa mig att få en fungerande, trygg och rolig vardag.Om migJag är en aktiv kille som tycker om när det händer saker och behöver mycket stimulans och stöd under dagen. På fritiden gillar jag bland annat att:
Baka
Spela tv-spel
Vara med djur
Bada
Det är ett stort plus om du delar något av mina intressen och tycker om att vara aktiv.Om tjänstenDen största delen av arbetet sker under skoltid, ungefär mellan kl. 08.00 och 16.00 på vardagar. Som min personliga assistent finns du vid min sida under hela dagen och hjälper mig att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i både skolan och vardagen.Du hjälper mig bland annat med:
Stöd och vägledning under hela skoldagen
Att hantera övergångar mellan olika aktiviteter
Personlig hygien och andra praktiska moment
Att avleda, lugna och stötta när situationer blir utmanande
Att skapa förutsättningar för att jag ska kunna fokusera och få en så bra dag som möjligt
I rollen är det viktigt att du arbetar förebyggande, kan ligga steget före och använder ett lågaffektivt bemötande. Du behöver vara närvarande, uppmärksam och kunna anpassa dig efter situationen.Ibland kan det även bli aktuellt att köra mig till skolan, så körkort är ett krav.Vem söker jag?Jag söker dig som:
Är trygg, ansvarstagande och lyhörd
Har lätt för att behålla lugnet i olika situationer
Är påhittig och lösningsorienterad
Kan arbeta strukturerat och ligga steget före
Har ett genuint intresse för att lära känna mig och förstå mitt sätt att kommunicera
Du behöver ha:
Erfarenhet av arbete med barn eller personer med NPF-diagnoser
God svenska i tal och skrift
Möjlighet att kommunicera på engelska i vardagen
Körkort och tillgång till egen bil
Det är meriterande om du kan TAKK.Eftersom jag tycker om att bada är det positivt om du är simkunnig, men det är inget krav. Har du pälsdjursallergi kan tjänsten däremot vara svår att kombinera med arbetet.
Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
373 33 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9992841