Trygg och strukturerad sjuksköterska till Servicehus

Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Tjänsten är som omvårdnadsansvarig Ssk på Fruängens Servicehus.
Dagtid, på rullande schema som innefattar även vissa helger, även där dagtid. Servicehuset ligger i samma byggnad som andra vårdenheter. På Fruängens Servicehus är det då du och en till trygg och rutinerad kollega till som arbetar.
Fruängsgårdens äldreboende är en trevlig arbetsplats som består av flera enheter:
• Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende som består av 3 enheter:
• Karolinagården 32 lgh inriktning somatik,
• Elingården 48 lgh demens
• Fredrikagården 32 lgh demens
• Fruängsgårdens servicehus 41 lgh, (som tjänsten avser)
• Axgårdens vård- och omsorgsboende 49 lgh varav 17 med demensinriktning,
• Solkattens dagverksamhet/demens med c:a 75 besök per vecka.
Samverkan sker mellan dessa enheter som också ligger i nära anslutning till varandra. Servicefunktioner
finns såsom reception, larm/driftansvar, hårvård, fotvård, tvättstuga, kiosk, restaurang.
Goda kommunikationer med buss och tunnelbana finns till Fruängen.
Vi erbjuder
vi erbjuder friskvårds bidrag med möjlighet att köpa kort som ger tillgång till samtliga aktiviteter på stadens simhallar till reducerat pris samt goda utvecklingsmöjligheter efter enhetens och individuella behov.
Arbetstider är på rullande schemalagd tid med helger.
Vi har också ett eget gym där du kan träna på din lunch eller utanför arbetstid
Din roll
Fruängsgårdens Servicehus söker nu dig som är leg sjuksköterska som vill vara med och utveckla verksamheten utifrån stadens, stadsdelens och verksamhetens mål.
Som sjuksköterska är du planeringsansvarig för 20 boende och ska tillsammans med chefer och kollegor driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål.
Du ska bidra till en organisation med tydliga strukturer och en god hälso- och sjukvård.
Du ska vara:
• Strukturerad
• En som bidrar till trivsam arbetsmiljö och samarbete
• Trygg i din roll och kunna arbeta självständigt
Du förväntas ha en nära kontakt med dina kollegor samt
arbetsgruppen och kommer att tillsammans med enhetschef följa upp det dagliga arbetet och planeringen.
Din kompetens och erfarenhet
Leg sjuksköterska
erfarenhet/utbildning i geriatrisk vård
kunskaper i kognitiva sjukdomar
meriterande är erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt Stockholms stad
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö Avdelning för äldreomsorg Kontakt
Lovisa Asamoah lovisa.asamoah@stockholm.se 08-50822788 Jobbnummer
9572077