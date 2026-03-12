Trygg och lyhörd personlig assistent sökes - flera anställningsformer
2026-03-12
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Personlig assistent sökes till kvinna i 40-årsåldern
Vi söker nu en engagerad och pålitlig personlig assistent till en kvinna i 40-årsåldern som är varm, tydlig och delaktig i sin vardag. Hon är kognitivt välfungerande, uttrycker sig väl och värdesätter ett respektfullt, lyhört och nära samarbete.
Familjen och hemmet är en viktig del av hennes liv. Hon tycker om lugna utflykter, naturen, odling, heminredning samt att delta i barnens aktiviteter. I hemmet vistas även hund och katt. Trygghet, trivsel och struktur är viktiga delar i hennes vardag.
Hon är rullstolsburen och lever med MS, vilket innebär att hon behöver hjälp med alla förflyttningar samt stöd i vardagens olika moment. Hon är samtidigt delaktig i sin planering och tydlig med sina behov, vilket skapar goda förutsättningar för ett gott samarbete.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent stöttar du henne i det dagliga livet, bland annat med:
Personlig omvårdnad
Förflyttningar
Hushållssysslor
Stöd vid aktiviteter och utflykter
Medverkan i familjens vardag
Vi söker dig som:
Är kvinna, ca 25-55 år
Har körkort
Är rökfri och inte pälsdjursallergiker
Är lugn, trygg och inkännande
Är ansvarstagande och flexibel
Har erfarenhet av vård/omsorg (meriterande)
Anställningsformer
Vi söker nu:
Timvikarie vid behov
Tillsvidareanställning med lägre tjänstgöringsgrad
Vikariat på 80 % med möjlighet till förlängning
Arbetstider kan variera och förläggs enligt schema.
Vi erbjuder
Ett nära och meningsfullt arbete
En trygg och respektfull arbetsrelation
En stabil arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktigt samarbeteSå ansöker du
Känner du att detta passar dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan och berätta lite om dig själv.
Vi ser fram emot att höra från dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), http://a-assistans.se
Kastellvägen 2C (visa karta
)
824 55 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Assistans Hudiksvall Kontakt
Assistanskonsult
Anni Walther anni.walther@a-assistans.se Jobbnummer
9792581