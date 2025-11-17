Trygg och lugn personlig assistent till vaken natt ca 50% med chans till me
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Södertälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Södertälje
2025-11-17
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Södertälje
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Världens bästa team söker nu en ny kollega!
Kom och arbeta tillsammans med oss och vår helt fantastiska kille på 9 år.
Vem är du?
Du är en person som trivs med att arbeta vaken natt. Du har en fingertoppskänsla för att röra dig i ett sovande hem samtidigt som du har full koll på din huvudperson och dina arbetsuppgifter. Du kan läsa av allmäntillstånd, är uppmärksam och har en förmåga att vara aktiv när det behövs, och övervakande i bakgrunden all övrig tid.
Du är noggrann och tar ditt arbete på allvar, du månar om både din huvudperson och dina kollegor som är en fin grupp där man ställer upp på varandra.
Är du dessutom en glad och härlig person så kommer du trivas som fisken i vattnet!
Vad gör man på jobbet?
Under nattpasset ingår tex lägesändringar och viss sondmatning, samt övervakning av fria luftvägar.
På kvällskvisten ingår sedvanliga kvällsrutiner för vår kille innan det är läggdags. Massor med mys ska det vara dessutom.
Innan du går hem så ingår även vissa morgonrutiner som blöjbyte, medicin, påklädning och tandborstning innan vår killes dag startar på riktigt tillsammans med dagpersonalen i skolan.
Arbetstider?
Vaken natt ca 50%. Kan du även arbeta dagtid i skolan vid behov, helger samt vara vikarie vid ledighet kan större tjänstegrad bli möjligt. Låt oss se vad vi kan hitta på tillsammans!
Krav?
Ja, KÖRKORT och bil då kunden bor lite på landet.
Rök och parfymfri
Bra att ha?
Tidigare erfarenhet av vård/omsorg eller barn är förstås toppen, men du som person är absolut viktigast.
En positiv inställning till arbetet och att du verkligen förstår att på det här arbetet gör man skillnad på riktigt!
Genomgående introduktion och upplärning ingår i arbetet och sker i lugn och ro i hemmet, du ska känna dig helt trygg innan du arbetar själv.
Att arbeta på God Assistans innebär:
God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR. Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9608541