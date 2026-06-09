Trygg och lekfull personlig assistent sökes till 11-årig flicka
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hammarö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hammarö
2026-06-09
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, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till en snart 11-årig flicka som bor med sin familj strax utanför Karlstad. Din arbetsplats kommer att vara i flickans hem och det är därför viktigt att du värnar om flickans och familjens personliga integritet och privatliv. Vi letar efter dig som ser dig själv långsiktigt i rollen som personlig assistent och vill bygga ett fint samarbete med flickan och familjen.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas i rollen tror vi att du är en lekfull, glad person som har tålamod och lugn. Som person gillar du att arbeta med barn och ungdomar, har idéer och samarbete är något som kommer naturligt för dig. Vi söker dig som är inkännande och empatisk, du förstår andra och har lätt för att sätta dig in i hur någon annan har det. Vi tror även att du trygg i dig själv, skapar stabilitet och trivs i lugna miljöer.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en snart 11-årig flicka bosatt strax utanför Karlstad
har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
har B-körkort och tillgång till egen bil
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av NPF-diagnoser
har erfarenhet av Tobii och Snap Core
har erfarenhet av epilepsi
har erfarenhet av sondmatning
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 35 %. Arbetstiderna är förlagda under dagtid och kvällstid, på vardagar och helger.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde 2026-04-30 eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Mathilda Zakrissonmathilda.zakrisson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7365293-2044814". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
663 30 (visa karta
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663 30 SKOGHALL Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9955999