Trygg och kommunikativ assistanschef som leder på distans!
Vivida Assistans fortsätter att växa och söker nu ytterligare en assistanschef på heltid med placering på vårt kontor i Örebro.
Vi välkomnar både nya och tidigare sökande.
Som assistanschef hos oss har du en central och samordnande chefsroll med fokus på kvalitet, struktur och långsiktighet. Rollen är utformad för att vara hållbar över tid - både för dig som chef och för verksamheten. Vi värnar om balans mellan arbete och privatliv och har tydliga ramar kring ansvar och tillgänglighet.
Om rollen
I rollen som assistanschef ansvarar du för ett antal kunder och deras personliga assistenter. Du har ett personalansvar på distans för assistenterna samt ett övergripande kvalitetsansvar för kundernas personliga assistans. Arbetet är varierat, självständigt och bygger på god planering, samordning och kommunikation.
Rollen innebär bland annat:
- Personalansvar
- Arbetsmiljöarbete
- Kvalitets- och uppföljningsarbete inom personlig assistans
- Administration kopplat till ditt ansvarsområde
- Viss rekrytering och bemanning
- Resor till kunder och assistenter, i genomsnitt cirka en dag per vecka (oftast dagsresor)
- Ansvar för Vividas akuttelefon under ett begränsat antal veckor per år, efter kontorstid
Utöver dessa perioder förväntas du inte vara nåbar efter arbetstid. Detta är en medveten del av hur rollen är utformad - vi tror på ett ledarskap som är professionellt, strukturerat och hållbart över tid, snarare än ständigt tillgängligt.
Varför assistanschef på Vivida?
Som assistanschef blir du en del av ett engagerat och kompetent team av tjänstemän som:
- samarbetar nära och stöttar varandra i vardagen
- tar ansvar för sitt uppdrag och arbetar mot gemensamma mål
- kombinerar engagemang och hög arbetsinsats med god livsbalans
- värdesätter trivsel, hälsa och långsiktighet
- bidrar aktivt till Vividas starka och inkluderande företagskultur
Vem är du?
Våra assistanschefer kännetecknas av att de:
- är trygga, tydliga och anpassar sin kommunikation efter mottagare
- har ett genuint engagemang för människor och kvalitet
- arbetar strukturerat, självständigt och med god prioriteringsförmåga
- är beslutsamma och levererar enligt uppsatta mål och tidsramar
- har ett lösningsorienterat och positivt förhållningssätt
- har körkort och känner sig bekväma med att köra bil
Det är inget krav att du tidigare har arbetat som chef utan det är dina personliga egenskaper och syn på denna roll som avgör om du passar. Det är meriterande men inte avgörande, om du har erfarenhet av liknande roller eller från någon form av serviceyrke såsom restaurang/handel eller inom vård/omsorg. Även meriterande om du haft någon form av driftsansvar eller arbetsledande funktion.
Vivida som arbetsgivare
Vivida Assistans har en stark värdegrund och målet att vara Sveriges ledande anordnare av personlig assistans. Vi vill uppfattas som en förebild inom branschen när det gäller kvalitet, etik och seriositet. Som R-licensierat företag har vi åtagit oss att hålla högsta nivå inom dessa områden.
Hos oss arbetar ambitiösa människor med stort engagemang och hjärtat på rätt ställe. Vi tror på att kombinera professionalism med arbetsglädje - något som märks både internt och externt.
Som assistanschef tillhör du assistansavdelningen, som ansvarar för Vividas cirka 1 000 personliga assistenter runt om i landet. I avdelningen arbetar assistanschefer, assistanskoordinatorer, uppstarts- och utvecklingsteam samt drifts- och avdelningschef i nära samverkan.
Ansökan och tillträde
Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 18 januari 2026, men vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering har vi valt våra rekryteringskanaler och undanber därför att bli kontaktade av rekryterings- och bemanningsföretag eller dylikt.
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
