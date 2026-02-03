Trygg och glad assistent sökes - tjänst 37h/v till man i Malmö
2026-02-03
Sydassistans AB söker en personlig assistent till en man i 70-års åldern, boendes i Limhamn.
Arbetstiden är varierande: 7.45-17, kl. 10-17, kl. 17-22.45 och kl. 22.45-7.45 varierat.
Mannen har assistans dygnet runt med vaken natt.
Vi söker dig som är positiv, lugn och lyhörd men också initiativrik och har en god portion humor.
Uppdragsgivaren har en förlamning från bröstet och nedåt vilket innebär att han behöver hjälp med att laga mat, att äta, sköta sin hygien, toalettbesök, förflyttningar, hjälp med fritidsaktiviteter och annan allmän handräckning. Uppdragsgivaren tränar mycket och därför är det ett plus om du har någon erfarenhet av sjukgymnastik och kroppens anatomi. Andra intressen är familjen, sport, musik och konst & design. Körkort är ett krav då uppdragsgivaren har en bil som assistenterna kör.
Endast ansökningar med CV och personligt brev behandlas. Urval sker löpande.
Företagsinformation
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt funktionsnedsatta i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter. Vi arbetar för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter. Så ansöker du
