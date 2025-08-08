Trygg och erfaren personlig assistent? Vi söker dig i Stockholm
2025-08-08
Trygghetsassistenter sökes - gör skillnad varje dag!
Vill du ha ett arbete där din kompetens verkligen spelar roll och där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu engagerade och erfarna trygghetsassistenter till vårt team - en roll där du får vara den trygga punkten när det behövs som mest.
Om uppdraget:
Som trygghetsassistent arbetar du i ett beredskaps schema för 5-6 olika uppdragsgivare. Under dina schemalagda beredskapsdagar är du redo att rycka in vid behov - alltid matchad utifrån din erfarenhet och geografiska närhet.
Arbetet är varierat och passar dig som är självständig, flexibel och trygg i din yrkesroll. Här behöver du kunna växla snabbt mellan olika situationer och miljöer, alltid med fokus på att skapa trygghet och kvalitet i assistansen.
Vi söker dig som:
-
Har erfarenhet av personlig assistans
-
Är flexibel och kan arbeta alla tider på dygnet
-
Trivs med att arbeta med flera olika uppdragsgivare
-
Har en lösningsfokuserad och professionell inställning
Meriterande om du har erfarenhet av:
-
Trakeostomi
-
PEG
-
Förflyttning med hjälpmedel
Omfattning & lön
-
Beredskap: 2-3 dagar i veckan (ca 33 %) - möjlighet att utöka till upp till 100 % tjänst
-
Ersättning: Fast beredskapsersättning + timlön för arbetade timmar
-
Trygghet: Garantilön motsvarande i snitt 10 timmar/vecka utöver beredskapsersättningen
Här får du ett meningsfullt jobb, en flexibel vardag och chansen att använda din erfarenhet där den verkligen behövs.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
