Trygg och engagerad undersköterska sökes till Björkbacken i Sjöbo
2025-10-17
I centrala Sjöbo ligger Björkbacken - ett särskilt boende där vardagen är fylld av liv och rörelse. Här möts boende, anhöriga och personal i en varm och trivsam miljö där omtanke och engagemang står i fokus.
Hos oss bor personer med olika behov, och vårt mål är att varje dag bidra till trygghet, välbefinnande och en meningsfull vardag. Detta möjliggörs genom vår kompetenta och engagerade personalgrupp - som just nu söker en ny kollega!
Om du trivs i en händelserik miljö där ingen dag är den andra lik, där teamkänslan är stark och där du är en viktig del av något större - då är Björkbacken platsen för dig.
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.

Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Björkbacken är du en central del av teamet som varje dag bidrar till att skapa trygghet, värme och livskvalitet för de boende. Du arbetar nära både kunder och kollegor, med fokus på god omvårdnad, respekt och ett professionellt bemötande. Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat som omfattar främst kvällstjänstgöring.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Utföra personcentrerad vård och omsorg med fokus på individens behov och önskemål
* Ansvara för basal omvårdnad, hygien, måltidssituationer och socialt stöd
* Medicinhantering enligt delegering
* Dokumentation i verksamhetssystem enligt gällande rutiner
* Samarbete med kollegor, sjuksköterskor och arbetsterapeut för att säkerställa kvalitet i omsorgen
* Bidra till ett gott arbetsklimat och en trygg miljö för både boende och personal
Arbetet kräver noggrannhet, ansvarstagande och förmåga att se helheten i varje situation. Du är en person som utför ditt arbete korrekt och med yrkesstolthet någon vi och våra kunder kan lita på.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har följande kompetenser:Kompetenser
* Undersköterskeutbildning (USK)
* Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
* Förmåga att dokumentera enligt gällande rutiner
* Medicindelegering, eller viljan att ta emot delegering
Meriterande kompetenser:
* Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg (hemtjänst/särskilt boende)
* B-körkortDina personliga egenskaper
* Pålitlig och ansvarstagande du gör ditt jobb noggrant och med omsorg
* Följsam du respekterar beslut, rutiner och riktlinjer
* Professionell du möter kunder och kollegor med värme och respekt
* Samarbetsinriktad du bidrar till ett positivt och tryggt arbetsklimat
* Självständig och trygg i din yrkesroll du tar ansvar och agerar vid behov
Vill du vara med och bidra till en trygg och meningsfull vardag för de boende på Björkbacken?
Då ser vi fram emot att få din ansökan!
(Urval och intervjuer sker löpande vänta inte med att skicka in din ansökan!)
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
Vi begär belastningsregister för alla nyanställda inom vård och omsorg. Följande utdrag ska du begära från polisens hemsida; Blankett för att kontrollera egna uppgifter (ska medtas till eventuell intervju i obrutet kuvert) https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090) Arbetsplats
Sjöbo kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Andersson, Jonas jonas.andersson@sjobo.se 0416-27031 Jobbnummer
