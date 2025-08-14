Trygg och engagerad personlig assistent till mitt team i Nacka
2025-08-14
Jag är en tjej på snart 16 år som söker en ny stabil assistent till mitt team på 75%!
Jag gillar att göra precis allt som alla som är snart 16 tycker om att göra! T.ex. hänga med vänner, göra TikToks, sminka mig, åka och bada, spela spel, gå promenader och mycket annat.
Men jag behöver din assistans för att jag ska kunna göra allt det roliga, som jag gillar. Du ska finnas vid min sida om jag behöver dig. Jag behöver till exempel assistans när jag ska utföra mina olika aktiviteter och allt annat i vardagen. Jag behöver även hjälp med att tolka det jag säger, men ju mer vi umgås desto mer kommer vi förstå varandra. Jag behöver även hjälp vid förflyttningar. Jag har också olika hjälpmedel som jag använder i min vardag, så som olika rullstolar.
Jag ser gärna att du tidigare har arbetat som personlig assistent, men det är inget krav. Det viktigaste är att vi klickar och kan ha kul tillsammans. Pga alla aktiviteter i min vardag så är det också bra om du har en stabil och bra grundstryka.
Jag ser gärna att du som söker arbetet är kvinna och mellan 20-30 år. Hoppas vi hörs!
Som assistent i Balans får du kontinuerligt stöd i ditt uppdrag, du får en god introduktion, personlig arbetsledning, handledning, ut- och fortbildning.
Tjänsten är på 75% + bemanningsansvar 1 vecka/månad ca. För bemanningsansvaret utgår givetvis ett arvode. Du kommer att få möjlighet att hoppa in extra på upp till heltid om det är din önskan.
Ladda upp CV och personligt brev i formuläret nedan.
JAG SER FRAM EMOT DIN ANSÖKAN!
Glöm inte att beställa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Beställ det i tid påwww.polisen.se"
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
