Trygg och engagerad personlig assistent sökes till man i Visby (96%)
Assistans På Gotland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-07-29
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Vill du ha ett betydelsefullt arbete där du med din närvaro skapar trygghet och guldkant i vardagen? Vi söker nu en personlig assistent till en man i 50-årsåldern boende i Visby.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Du kommer att ingå i ett gött och stabilt team om fem assistenter. Tjänsten är på 96% och förlagd på ett rullande 4-veckorsschema.
Schemat ger en väldigt fin balans mellan arbetspass och längre sammanhängande ledighet. På en 4-veckorsperiod arbetar du:
7 dygnspass (med 3,58 timmars jour/väntetid under natten)
2 dagpass
Vem är kunden?
Kunden är en man i sin bästa ålder som bor i eget boende. Han uppskattar en strukturerad vardag varvad med aktiviteter. På dagarna deltar han i daglig verksamhet, och på fritiden tycker han om utflykter, hemmamys och promenader.
Kunden har en intellektuell funktionsnedsättning och autism samt saknar talat språk. Han kommunicerar istället med kroppsspråk, ljud och egna tecken. Det innebär att du som assistent behöver vara extremt lyhörd, ha tålamod och läsa av hans mående och behov.Arbetsuppgifter
Som assistent är du kundens förlängda armar och ben i alla vardagens moment. Det inkluderar:
Personlig hygien, dusch och av/påklädning.
Stöd och tillsyn vid måltider och i hushållet (städa, tvätta).
Att vara med på aktiviteter utanför hemmet (utflykter, handling).
Ge trygghet, lugn och struktur – särskilt när kunden blir stressad eller har svårt att komma till ro.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är driven och trygg i dig själv, har god empati och en stark känsla för personlig integritet. Eftersom du arbetar i kundens hem är det viktigt att du kan balansera att finnas till hands med att ge utrymme när det behövs.
Krav och meriter:
Du talar och förstår svenska flytande (viktigt för kommunikationen med kunden och dokumentation).
B-körkort är ett krav för att ni enkelt ska kunna ta er i väg på utflykter och aktiviteter.
Erfarenhet av autism, kognitiva funktionsnedsättningar eller lågaffektivt bemötande är starkt meriterande.
Du måste vara rökfri.
Vad erbjuder vi?
En trygg anställning på en hög tjänstgöringsgrad (96%) i ett välfungerande team. Du får en grundlig introduktion där du går bredvid erfaren personal för att lära känna kunden i hans egen takt. Kollektivavtal finns.Så ansöker du
Låter det här som en tjänst för dig? Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Omfattning: 96% (rullande 4-veckorsschema)
Plats: Visby
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 5 som tillhör Assistans på Gotland och 1 som tillhör Humana Assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans på Gotland AB
(org.nr 556763-8209), https://apg.tidvis.se/lediga_tjanster
Herkulesvägen 9 (visa karta
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621 41 556763-8209 Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Paula Eklund Eriksson jobb@assistanspagotland.se 0498-211095 Jobbnummer
10015404