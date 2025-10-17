Trygg och engagerad chef till enheten Film och Scenkonst
2025-10-17
Kulturförvaltningen arbetar för ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland. Tillsammans med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer främjar, stöttar och utvecklar vi regionens kulturliv. Vi ger även tjänstepersonsstöd till regionens kulturpolitiska organ: Kulturnämnden och Styrelsen för kulturutveckling.
Läs mer på vgregion.se/kulturförvaltningen.
Nu söker vi en lyhörd och drivande chef som tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare på enheten Film och scenkonst vill fortsätta utveckla verksamheten.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, samordna och utveckla Kulturförvaltningens arbete inom film, musik, teater, dans och cirkus.
Om enheten
Enheten Film och Scenkonst består av 16 medarbetare som arbetar främjande inom dans, cirkus, teater, film och musik. Verksamheten omfattar bland annat residensprogram, talangutveckling och samverkan med arrangörer, kommuner och civilsamhället. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.
Enheten ansvarar även för Körcentrum Väst, som stärker och utvecklar körlivet i regionen, samt FilmCloud, som stöttar unga vuxna filmare. Enheten är en del av avdelningen Konst och kultur, tillsammans med enheterna Bibliotek och litteratur, Demokrati och samhälle samt Konst och slöjd. Totalt arbetar cirka 100 personer inom avdelningen, där vi också driver gemensamma utvecklingsinsatser inom exempelvis barns rätt till kultur, vidgat deltagande och arrangörsutveckling.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du arbetet inom ditt område och representerar verksamheten externt. Du har förmåga att skapa samsyn kring mål, riktning och omsätta detta i praktisk verksamhet, ledarskap och organisationskultur.
Ditt ledarskap är tydligt och tryggt - du skapar riktning, bygger tillit och fattar långsiktigt hållbara beslut. Du arbetar strategiskt och operativt. Du har förmåga att se helheter, prioritera och skapa goda förutsättningar för samverkan - både internt och externt.
Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen Konst och kultur och samarbetar nära med övriga chefer kring gemensamma frågor. Du är även en aktiv del av förvaltningens chefsgrupp och bidrar till det övergripande utvecklingsarbetet. Du rapporterar till avdelningschef och har ansvar för personal, budget och verksamhet inom enheten.KvalifikationerKvalifikationer
Relevant akademisk examen, minst på kandidatnivå. Erfarenhet av arbete inom kultursektorn. Dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledningsarbete med ansvar för personal, ekonomi och uppföljning. Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete. Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
Meriterande
God kunskap om kulturens infrastruktur och förståelse för hur olika aktörer samverkar i utvecklingsfrågor. Mycket god kännedom om kommuners och civilsamhällets behov och förutsättningar inom konst- och kulturområdet. Kännedom om nationella och internationella aktörer inom film och scenkonst.Dina personliga egenskaper
Du är initiativtagande, ansvarstagande och har förmåga att se helheter, prioritera och fatta beslut. Du är en tydlig, lyhörd och trygg ledare. Du är kommunikativ och har lätt för att bygga tillitsfulla relationer. Du är prestigelös och har god samarbetsförmåga.
Övrig information
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta Annika Broman.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
