Trygg och engagerad assistent sökes till kvinna i Uppsala - 75%
2026-04-21
Om mig
Jag är en 43-årig kvinna som bor i en egen lägenhet i centrala Uppsala. Nu söker jag en erfaren personlig assistent.Jag lever ett socialt liv och tycker om att umgås med familj och vänner. På grund av min autism behöver jag stöd i vardagen för att få struktur och för att kunna leva ett självständigt och innehållsrikt liv. Som min assistent blir du ett viktigt stöd i planering, dagliga rutiner och i att ta hand om både mig själv och mitt hem.På fritiden uppskattar jag aktiviteter som ridning, bowling, bad och promenader. Jag tycker även om att vara kreativ genom att laga mat, baka, måla och pyssla.
Om dig:
Du är kvinna och har gärna erfarenhet av personlig assistans. Har du dessutom kunskap om autism eller liknande funktionsvariationer är det ett plus, men personlig kemi och rätt inställning väger tyngst.Du är en lugn och stabil person som är lyhörd och empatisk. Du har ett pedagogiskt sätt, tar egna initiativ och har tålamod i ditt arbete. Du är också nyfiken, flexibel och tycker om att hitta på nya aktiviteter.Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och att hantera utåtagerande beteende är meriterande, men inget krav.
Tjänsten:
Tjänsten är på cirka 75 %. Arbetet är främst förlagt till dagtid på vardagar, men det kan även förekomma arbete på kvällar, helger och natt (inklusive sovande jour). För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
