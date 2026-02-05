Trygg & karismatisk Plant Supervisor till Sonoco i Matfors
Är du en naturlig ledare och har en förmåga att få dina medarbetare och kollegor med dig? Trivs du i en roll där ledarskapet får utvecklas och där din insats gör verklig skillnad för arbetsmiljön? Vi söker en engagerad och lyhörd ledare till Sonoco i Matfors som vill driva kulturförändring och produktivitet.
OM TJÄNSTEN
Sonoco tillverkar spirallindade pappershylsor och är idag en av världens ledande globala leverantörer inom förpackningsindustrin. Vårt arbete vilar på en stark värdegrund där hänsyn, engagemang och ansvar vägleder oss i allt vi gör. Som Plant Supervisor i Matfors kommer du att vara ansvarig för den dagliga driften. Rollen har nyligen omstrukturerats för att komma närmare verksamheten, och du rapporterar direkt till Plant Manager Maria som sitter i Norrköping och ansvarar för Sonocos båda anläggningarna.
Din absolut viktigaste uppgift är att utöva ett stabilt och framåtriktat ledarskap. Du ansvarar för att leda, coacha och vidareutveckla produktionen till ett aktivt team som bidrar till verksamhetens kontinuerliga förbättring. Din uppgift blir att leda teamet mot produktionsmål, säkerställa ett gott samarbete och skapa en kultur präglad av engagemang och effektivitet. Du kommer att ha personalansvar för produktionspersonalen.
Du erbjuds
• En nyckelroll i ett globalt bolag med stark lokal förankring
• Möjligheten att arbeta tätt ihop med en erfaren Plant Manager och påverka fabrikens framtid
• En ledarroll där din personlighet och ditt framtoning väger tungt
• En miljö där ständiga förbättringar står i fokus
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för att operativt leda och utveckla produktionsverksamheten inklusive underhåll, med ett starkt fokus på medarbetarnas engagemang och att driva ständiga förbättringar. Du kommer att hantera dagliga utmaningar och arbeta proaktivt för att uppnå våra produktionsmål.
• Du leder, coachar och fördelar arbetet för produktionspersonalen dagligen
• Du arbetar aktivt med att stärka teamkulturen och det interna samarbetet
• Du säkerställer att vi når uppsatta mål gällande effektivitet, produktivitet och kvalitet
• Du medverkar i det löpande arbetet med hälsa, säkerhet och miljö (HESQ) på siten
• Du samarbetar tätt med Plant Manager och är den förlängda armen ut i hela verksamheten i Matfors
• Du samarbetar nära övriga funktioner för att optimera flödena
• Arbeta med arbetsrättsliga frågor och sköta fackliga dialoger vid behov
VI SÖKER DIG SOM
• Har en gedigen erfarenhet av producerande industri
• Har tidigare ledarskapserfarenhet och förmåga att leda och coacha medarbetare
• Har gått utbildning inom ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö
• Har en god förståelse för tillverkningsprocessen
• Har en förmåga att lyssna och förstå medarbetarnas perspektiv, men samtidigt utmana och utveckla teamet
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då intern kommunikation sker på svenska
• Har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift, då Sonocos koncernspråk är engelska
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper om kollektivavtal och arbetsrätt
• Erfarenhet av förändringsledning i en produktionsmiljö
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Stabil
• Ansvarstagande
• Socialt trygg
I denna process vill vi att du bifogar ditt CV på engelska då en medarbetare i rekryteringsteamet hos Sonoco är engelsktalande.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sonoco Sweden AB tillverkar spirallindade pappershylsor och har idag två fabriker i Sverige, placerade i Norrköping och Matfors. Företaget är en del av Sonoco Products Company som grundades 1899 och är idag en av världens ledande globala leverantörer inom förpackningsindustrin. Med en årlig omsättning på ca 7 miljarder USD har de över 20.000 anställda i över 40 länder. Huvudkontoret ligger i Hartsville, USA och Europakontoret i Brüssel. Det svenska huvudkontoret ligger i Norrköping och i Sverige arbetar cirka 50 personer i företaget. Läs mer om Sonoco HÄR Ersättning
