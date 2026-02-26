Trygg, lyhörd och gillar djur? Vi söker dig!
2026-02-26
För dig med rätt kompetens - och rätt engagemang
Vill du arbeta i en roll där din kompetens verkligen gör skillnad?
Vi söker en trygg, erfaren och ansvarstagande personlig assistent till en vuxen person med autism och särskilda behov. Uppdraget kräver mognad, struktur och förmåga att arbeta självständigt - men ger också möjligheten att bidra till stabilitet, utveckling och livskvalitet varje dag.
Arbetsplatsen är belägen strax utanför Kolsva.
Om uppdraget
Det här är en kvalificerad assistentroll där du arbetar nära en person med behov av:
Tydlig struktur och förutsägbarhet
Lågaffektivt bemötande
Stöd i sociala situationer och vardagliga aktiviteter
Trygg och stabil närvaro
Du behöver kunna läsa av situationer, arbeta proaktivt och anpassa ditt stöd utifrån dagsform och behov. Arbetet ställer krav på omdöme, självständighet och kontinuitet.Publiceringsdatum2026-02-26Kompetenser
Vi lägger stor vikt vid relevant erfarenhet och personlig lämplighet.
Meriterande och i vissa fall avgörande kompetens:
Dokumenterad erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrum
Kunskap om lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik eller strukturerat arbetssätt
Förmåga att skapa och upprätthålla rutiner
God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil (krav)
Trygg i miljö där hundar och katter finns
Du är:
Emotionellt stabil och stresstålig
Ansvarstagande och självgående
Tålmodig och konsekvent
Respektfull och professionell i ditt bemötand
Omfattning & arbetstid
Tjänstgöringsgrad: 50-75 %
Dag, kväll samt väntetid/sovande jour förekommerErsättning
Vi erbjuder en marknadsmässig och kompetensbaserad lönesättning.
Vid uppvisande av samtliga efterfrågade kompetenser och relevant erfarenhet enligt kravspecifikationen uppgår lönen till cirka 200 kr per timme.
Lönen fastställs individuellt utifrån dokumenterad erfarenhet och kompetensnivå.
Vi erbjuder
Ett kvalificerat och meningsfullt arbete
En arbetsgivare som värdesätter kompetens och professionalitet
En stabil arbetsmiljö med tydliga ramar
Möjlighet att arbeta långsiktigt och skapa verklig skillnad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "cf59d10b-879c-4d9e-8f31-57043". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aberia AB
(org.nr 559084-9583), https://www.aberia.se
731 30 SKINNSKATTEBERG
Aberia Personlig Assistans
Kontakt
Alexander Silow alexander.silow@aberia.se
9764810