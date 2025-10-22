Trygg, lyhörd och gillar djur? Vi söker dig!
2025-10-22
Personlig assistent - var den som gör vardagen möjlig
Vill du ha ett jobb där du verkligen betyder något?
Tjänsten ligger i Kolsva
Vi söker dig som vill skapa trygghet och stabilitet för en vuxen person med autism och särskilda behov. Du blir en viktig del i att vardagen fungerar - och att livet får innehålla både lugn, struktur och glädje.
Det här är ett arbete för dig som trivs när du får använda både hjärta och hjärna. Du behöver kunna läsa av situationer, ta initiativ och samtidigt vara tålmodig och lyhörd.
Vi tror att du:
Har erfarenhet eller intresse av att arbeta med personer som har autism eller ADHD
Bemöter människor med respekt, lugn och förståelse
Är ansvarstagande, stabil och tycker om att skapa rutiner
Har körkort och tillgång till bil
Pratar och skriver svenska på en god nivå
Trivs i ett hem där både hundar och katter finns
Tjänstens omfattning: Möjlighet till deltid dag/kväll (väntetid/sovande Jour förekommer
Vi erbjuder:
Ett arbete som verkligen gör skillnad - där du får bidra till livskvalitet och trygghet i någon annans vardag. Du blir en del av ett team som tror på respekt, utveckling och omtanke - både för våra brukare och våra medarbetare.
Välkommen med din ansökan!
Här får du ett arbete som känns - på riktigt. Ersättning
