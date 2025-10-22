Trygg, lyhörd och gillar djur? Vi söker dig!

Aberia AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Köping
2025-10-22


Personlig assistent - var den som gör vardagen möjlig

Vill du ha ett jobb där du verkligen betyder något?

Tjänsten ligger i Kolsva

Vi söker dig som vill skapa trygghet och stabilitet för en vuxen person med autism och särskilda behov. Du blir en viktig del i att vardagen fungerar - och att livet får innehålla både lugn, struktur och glädje.

Det här är ett arbete för dig som trivs när du får använda både hjärta och hjärna. Du behöver kunna läsa av situationer, ta initiativ och samtidigt vara tålmodig och lyhörd.

Vi tror att du:
Har erfarenhet eller intresse av att arbeta med personer som har autism eller ADHD

Bemöter människor med respekt, lugn och förståelse

Är ansvarstagande, stabil och tycker om att skapa rutiner

Har körkort och tillgång till bil

Pratar och skriver svenska på en god nivå

Trivs i ett hem där både hundar och katter finns

Tjänstens omfattning: Möjlighet till deltid dag/kväll (väntetid/sovande Jour förekommer

Vi erbjuder:

Ett arbete som verkligen gör skillnad - där du får bidra till livskvalitet och trygghet i någon annans vardag. Du blir en del av ett team som tror på respekt, utveckling och omtanke - både för våra brukare och våra medarbetare.

Välkommen med din ansökan!

Här får du ett arbete som känns - på riktigt.

Ersättning
timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9d037b9a-1326-43f2-b759-44aa4".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aberia AB (org.nr 559084-9583)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans

Kontakt
Anno
anno.pannanen@aberia.se

Jobbnummer
9569140

