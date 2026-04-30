Trumlärare till Kulturskolan i Lessebo, 20-50%
2026-04-30
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 100 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.
Publiceringsdatum: 2026-04-30
Trumlärare till Kulturskolan i Lessebo, 20 - 50%
Välkommen till den lilla skolan med det stora hjärtat!
Hos oss på Kulturskolan i Lessebo arbetar du i en varm, kreativ och välmående verksamhet med hög arbetsgemenskap och tydligt uppdrag. Vi är en del av kommunens utbildningsförvaltning och bidrar varje dag till barn och ungas lärande, välmående och möjlighet till självuttryck genom kultur och skapande.
Kulturskolan är en plats där elever får växa konstnärligt, socialt och personligt. Vi samarbetar nära grundskola och elevhälsa, vilket gör oss till en naturlig del av kommunens arbete med barns hälsa och trygghet. Med starkt politiskt stöd, tydlig riktning och fokus på kvalitet utvecklar vi ständigt vår verksamhet och når allt fler elever.
Vi söker nu en engagerad trumlärare som vill inspirera barn och unga mellan 5-19 år till spelglädje, rytmkänsla och självuttryck genom musik. Tjänstens utformning är beroende av biinstrument, 20-50%. Går även att kombinera med musikläraruppdrag i kommunen för heltid.
Du undervisar enskilt och i grupp och det finns ett elevunderlag som kommer ta emot dig med öppna armar. Undervisningen sker främst på eftermiddag och kväll, men även under dagtid inom ramen för kommunens elevhälsoarbete.
Du arbetar nära kollegor inom musik, dans, teater och bild i tvärkonstnärliga projekt och föreställningar, där processen och elevernas lärande alltid står i fokus.KvalifikationerDina arbetsuppgifter
• Planera och genomföra undervisning i trummor/slagverk för barn och unga i olika åldrar och nivåer
• Arbeta med rytm, teknik, samspel och musikalitet
• Leda ensemblespel och bidra i bandverksamhet
• Delta i konserter, projekt, föreställningar och utåtriktad verksamhet
• Arbeta uppsökande för att rekrytera nya elever
• Bidra till Kulturskolans kollegiala lärande och utveckling
• Pedagogisk högskoleutbildning med inriktning slagverk/musik, eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av undervisning inom Kulturskola, skola eller liknande
• Förmåga att inspirera, skapa trygghet och väcka spelglädje hos elever
• Erfarenhet av arbete med olika åldersgrupper
• Drivande, självgående och med god samarbetsförmåga
• Kan kommunicera obehindrat i svenska
• Meriterande: Biinstrument, gärna sång eller brass
• B-körkort är önskvärt
Vi erbjuder
• En välmående och växande verksamhet med tydligt uppdrag och stark förankring i kommunens utbildningsverksamhet
• Möjlighet till undervisning även på dagtid i nära samverkan med skolor och elevhälsa
• Kreativa och kompetenta kollegor som arbetar tillsammans för elevernas bästa
• En arbetsplats där musik, glädje och elevernas utveckling alltid står i centrum
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jimmy.tack@lessebo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323013".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Lessebo kommun
Lessebo kommun
365 31 LESSEBO
För detta jobb krävs körkort.
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare
Myrte van Gestel myrte.brasemvangestel@lessebo.se 0706833787 Jobbnummer
