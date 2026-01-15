Trulssons Takvård söker säsongsmedarbetare till 2026
2026-01-15
Är du redo för nya höjder?
Trulssons Takvård söker 2 säsongsmedarbetare.
Gillar du att jobba utomhus, få upp pulsen och se tydliga resultat varje dag?
Då kan du passa hos oss. Vi söker två skötsamma och drivna personer till säsongen 2026.
Du behöver vara klar med skolan, ha jobbat tidigare och förstå vad ansvar, lojalitet och att komma i tid betyder. Du kommer att jobba i Team.
Säsong och arbetstid
Det här är ett säsongsarbete.
Period: 1 mars 2026 till 30 november 2026
Arbetstid: måndag till fredag, 07.00 till 16.00
Om jobbet
Du jobbar främst med tak och fasadtvätt och takvård hos privatpersoner. Arbetet sker utomhus och ofta på höjd, i alla typer av väder. Takarbete är inte för alla, därför behöver du vara trygg med höjder och kunna hålla fokus även när det blåser och regnar.
Arbetsuppgifter
• Tak och fasadtvätt
• Rengöring, behandling och enklare takvård
• Förberedelser och efterarbete på plats
• Hantering av utrustning, slangar och skydd
• Kundkontakt på plats med ett trevligt bemötande
Vi söker dig som
• Är klar med skolan och har arbetslivserfarenhet
• Kommer i tid, tar ansvar och gör det du säger att du ska göra
• Trivs med fysiskt jobb och gillar att vara ute hela dagen
• Inte är rädd för höjder, du kommer jobba på tak
• Klarar jobb i alla väder
• Har B körkort för manuell växellåda, det är ett krav
Vi söker ungefär i åldern 21 till 30, men det viktigaste är att du är mogen, skötsam och levererar.
Meriterande
• Erfarenhet från bygg, tak, fasad, service eller liknande praktiskt arbete
• Vana av att jobba hemma hos privatpersoner
Vi erbjuder
• Säsongsanställning 2026, 1 mars till 30 november
• Utbildning på plats, vi lär dig arbetssätt och rutiner
• Skyddskläder och rätt utrustning
• Ett litet team med tydliga förväntningar och bra tempo
Ansökan
Skicka din ansökan till hr@ttvard.se
Skriv ämne: Säsong 2026, ansökan
Bifoga CV och personligt brev.
Om CV och personligt brev saknas förbehåller vi oss rätten att inte svara på ansökan.
Rekryteringsarbetet startar 25 januari 2026 och då börjar vi gå igenom ansökningarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: hr@ttvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsong 2026, ansökan". Arbetsgivare Trulsson, John
Gyllenkroksgatan 16 (visa karta
)
412 61 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trulssons Takvård Jobbnummer
9687159