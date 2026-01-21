Trulssons Takvård 2026, arbete utomhus och på höjd. Tak och fasadvård.
2026-01-21
Säsongsmedarbetare till Trulssons Takvård 2026, arbete utomhus och på höjdPubliceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Trulssons Takvård söker två säsongsmedarbetare till säsongen 2026. Vi arbetar främst hos privatpersoner med tak och fasad. Arbetet är fysiskt, sker utomhus i alla väder och innebär ofta arbete på höjd.
Hos oss är det teamarbete varje dag. Vi jobbar tätt ihop, planerar dagen tillsammans och är beroende av att alla tar ansvar och håller tider. Om du är skötsam, driven och gillar att jobba praktiskt i ett lag, då kan detta passa dig.Dina arbetsuppgifter
• Takvård och rengöring av tak
• Fasadtvätt och rengöringsarbete
• Förberedelser, lastning, lossning och ordning på utrustning
• Arbete på höjd enligt våra rutiner och säkerhetskrav
• Kundkontakt på plats hos privatpersoner
Anställningsform och period
Säsongsanställning,
1 mars 2026 till 30 november 2026
Arbetstid
Måndag till fredag, 07.00 till 16.00
Placeringsort
Utgångspunkt: Göteborg med omnejd. Resor inom området förekommer beroende på uppdrag.
Krav för säsongsanställningen
• Avslutad gymnasieutbildning
• B körkort, manuell växellåda
• Tidigare arbetslivserfarenhet
• God fysisk förmåga, du klarar fysiskt krävande arbetsdagar
• Du är bekväm med arbete på höjd
• Du är punktlig, ansvarstagande och fungerar bra i team
• Rökfri under arbetspass, vi arbetar rökfritt under arbetstid av arbetsmiljö och kundskäl
Meriterande
• Erfarenhet från bygg, tak, fasad, fastighetsskötsel, sanering eller liknande praktiskt arbete
• Vana av att arbeta hos privatpersoner med service och bemötande
• Erfarenhet av säkerhetsarbete på höjd
Vi söker även extrapersonal.
Student, timanställning vid behov
Läser du på universitet eller högskola och vill kunna hoppa in vid behov? Vi tar gärna emot ansökningar till vår personalpool för timarbete. Du behöver kunna jobba enstaka dagar vid behov.
I din ansökan, skriv gärna om du söker säsongstjänst eller personalpool, samt vilka veckor du kan arbeta.
Vi erbjuder
• Introduktion och utbildning på plats
• Skyddskläder och relevant utrustning
• Tydliga rutiner och ett lag där man hjälper varandraSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till hr@ttvard.se
Skriv ämne: Säsong 2026, ansökan
Ansökan ska innehålla både CV och personligt brev, annars kan vi välja att inte återkoppla.
Vi börjar gå igenom ansökningar från 25 januari 2026, sök gärna så snart som möjligt.Kontaktuppgifter för detta jobb
Trulssons Takvård
John Trulsson
Telefon 072 270 07 50
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsong 2026, ansökan".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsong 2026, ansökan". Omfattning
