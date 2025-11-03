Truckvana och ordning på lagret - låter det som du? Vi söker dig!
2025-11-03
Arbetsuppgifter
Har du truckvana och ett positivt humör? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en engagerad och noggrann medarbetare till vårt lager i Vrigstad. Här blir du en del av ett sammansvetsat team där vi värdesätter god stämning, samarbete och en vilja att lösa saker tillsammans.
Som lagerarbetare hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga lageruppgifter såsom godsmottagning, orderplock, packning och truckkörning.
Det är viktigt att du har erfarenhet av att köra ståstaplare och trivs i ett aktivt arbete där det händer mycket under dagen.
Har du dessutom vana av att boka frakter och hantera transportdokumentation är det meriterande, men inget krav - det viktigaste för oss är rätt inställning och vilja att lära sig.
Arbetstid
Tjänsten är förlagd till dagtid, med varannan fredag ledig - en perfekt balans mellan jobb och fritid!
Vi söker dig som
• Har truckvana (ståstaplare)
• Har en positiv inställning och bidrar till en bra arbetsmiljö
• Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som truckförare är ett heltidsuppdrag som inleds direkt hos kund via GV Stars Bemanning & Rekrytering.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
