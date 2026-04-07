Truckvana lagerarbetare - Sommarjobb Rosersberg
2026-04-07
Truckvana lagerarbetare - sommarjobb i Rosersberg
Vi söker dig som vill arbeta som lagerarbetare med truckvana under sommaren. Hos vår kund i Rosersberg får du en viktig roll i lagret, där du hjälper till att säkerställa ett smidigt och effektivt flöde av varor under den mest intensiva tiden på året.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Som lagerarbetare med truckvana under sommaren ansvarar du för hantering av inkommande och utgående gods samt interna transporter i lagret. Du blir en del av ett team där samarbete, noggrannhet och ordning är avgörande för att verksamheten ska fungera smidigt.
Detta är ett perfekt tillfälle att få praktisk erfarenhet, utveckla dina kunskaper inom lager och truckkörning och bidra i ett högt tempo.Dina arbetsuppgifter
Köra motviktstruck och hantera gods på ett säkert sätt
Lasta och lossa inkommande och utgående varor
Sortera och organisera varor i lagret
Utföra interna transporter
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö
Samarbeta med kollegor för att förbättra och effektivisera arbetsflödetKvalifikationer
Giltigt truckkort (A och B)
Truckvana och erfarenhet av arbete i lager är meriterande
God fysisk kondition
Förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra
Goda kunskaper i svenskaDina personliga egenskaper
Ansvarsfull och noggrann
Positiv och lösningsfokuserad
Trivs i ett högt tempo
Flexibel och anpassningsbar
Anställningsvillkor
Sommarjobb, heltid
Lön enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse
Om Simplex
Simplex är ett bemanningsföretag som fokuserar på utveckling - både för företag och medarbetare. Vi erbjuder möjligheter inom lager, logistik och transport, och målet är att våra konsulter ska få växa, utvecklas och känna trygghet i sina arbetsroller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Arbetsplats
