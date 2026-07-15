Truckvan lagermedarbetare sökes till uppdrag i Borås!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-07-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu erfarna lagermedarbetare med god truckvana till våra kunder i Borås. Rollen passar dig som trivs i en tempofylld lagermiljö där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus.
Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik, där truckkörning utgör en stor del av det dagliga arbetet. Därför söker vi dig som har god erfarenhet av både skjutstativtruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4) och känner dig trygg med att köra båda trucktyperna.Dina arbetsuppgifter
• Plock och pack av order
• Infackning och påfyllning av varor
• Truckkörning med skjutstativtruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4)
• Hantering av inkommande och utgående gods
• Bidra till ordning och struktur i lagerverksamheten
• Stötta övriga delar av lagret vid behov
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet av skjutstativtruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4)
• Har tidigare erfarenhet av lagerarbete, gärna inom plock och pack
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat
• Trivs i ett högt arbetstempo och med ett fysiskt arbete
• Är flexibel och har god samarbetsförmåga
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andraOm tjänsten
Placeringsort: Borås
Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och truckkörning och som trivs i en arbetsmiljö där kvalitet, högt tempo och samarbete står i fokus. Du är ansvarstagande, noggrann och arbetar strukturerat. Som person är du flexibel, har en positiv inställning och bidrar till en god laganda.Kvalifikationer
• Giltigt truckkort samt minst ett års dokumenterad erfarenhet av truckkörning
• Minst sex månaders dokumenterad erfarenhet av skjutstativtruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4)
• Tidigare erfarenhet från lager, terminal eller liknande verksamhet
• God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärs- eller lagersystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Prognosgatan 1 (visa karta
)
504 94 BORÅS Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
10003858