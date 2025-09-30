Truckförare | Volvo Cars | Göteborg
2025-09-30
Just nu söker vi på Lernia personer som är på jakt efter ett roligt jobb som ständigt bjuder på nya utmaningar till rollen som truckförare på Volvo Cars i Göteborg. På Volvo Cars har du goda möjligheter att utvecklas och göra karriär, om du dessutom vill bli en del av ett sammansvetsat team är det här helt rätt plats för dig.
Om uppdraget
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
• Anställningsform Visstidsanställning - heltid
• Plats: Göteborg, Torslanda
• Tillgängliga skift: dag, kväll, natt, 2-skift
• Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som truckförare på Volvo Cars kommer du att leverera material till avdelningar och vara en del av det viktiga logistikarbetet som behövs för att få allt att klaffa inne i fabriken. Vi erbjuder nu en unik möjlighet att utvecklas inom industrin.
Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara:
• Hantering av inleveranser
• Lossning
• Materialhantering
• Orderplock med pick-by-voice
• Truckkörning; där material ska förflyttas, hanteras och slutligen levereras ut i produktionen.
Du kommer både arbeta i team, samtidigt som en stor del av arbetet sker självständigt. Arbetstempot är högt och du ansvarar för att slutföra dina arbetsuppgifter inom den givna tidsramen.
Om dig
För att vara behörig att jobba på Volvo krävs:
• Lägst godkänt (eller lägst E) i följande gymnasieämnen:
• Matematik a/1, Samhällskunskap a/1. Svenska a/1 eller svenska som andraspråk a/1 & Engelska a/5.
• B-körkort
Viktigt att din ansökan innehåller alla dokument (se två punkterna ovan) för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av truckkörning
• Erfarenhet av lastning/lossning från lastbilar
• Truckkort med behörigheter A1-4, B1-4, D1 och genomförd enligt TLP10 eller utfärdad via TYA. Kortet får vara max 5 år gammalt.
Vidare behöver du ha ett stort säkerhets- och kvalitetstänk, samtidigt som du är strukturerad i arbetet du gör. Du behöver vara noggrann och förväntas kunna förstå och följa instruktioner.
För såväl oss på Lernia som Volvo Cars är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför ser vi gärna sökanden av olika kön och bakgrund!
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. I detta uppdrag får du möjlighet att köpa ett rabatterat gymkort på SATS, som ligger nära Volvo Cars. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Såhär beskriver våra nuvarande konsulter jobbet på Volvo Cars:
• Bra kollegor och sammanhållning
• Varierande arbetsuppgifter
• Man är aktiv
• Stark gemenskap
• Bra lagledare
• Utvecklingsmöjligheter
• Bra balans mellan arbete och fritid
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan, svara på frågorna och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation och gymnasiebetyg. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila till bemanning@lernia.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. På grund av hög mailvolym kan svarstiden ibland vara något längre än vanligt.
