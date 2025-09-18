Truckförare? Vi söker dig med truckvana för kommande uppdrag i Tranemo
Vi söker engagerade truckförare för framtida uppdrag hos våra kunder i Tranemo och närliggande områden. Passa på att skicka in din ansökan redan nu - innan tjänsterna publiceras!Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som truckförare hos oss kommer du att arbeta med truckkörning, godshantering samt övriga uppgifter inom lager och logistik. Du blir en viktig del av ett team där säkerhet, kvalitet och effektivitet är i fokus.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Köra truck (A- och/eller B-behörighet beroende på behov)
Lasta och lossa gods
Plock och packning av varor
In- och utleveranser
Lagerhållning och inventering
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har giltigt truckkort (A och/eller B)
Har erfarenhet av truckkörning (meriterande)
Är noggrann, ansvarstagande och arbetar bra i team
Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
Har god fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Meriterande:
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av skjutstativ- eller motviktstruck
Erfarenhet av att arbeta med lagerhanteringssystem
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.
