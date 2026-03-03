Truckförare utomhus till Zetterbergs Industri
2026-03-03
Vi söker nu en truckförare som vill arbeta långsiktigt i en stabil industriverksamhet!
Hos Zetterbergs Industri blir du en viktig del av materialflödet mellan lager och produktion. Arbetet innebär truckkörning i industrimiljö, till stor del utomhus, där struktur, ansvar och samarbete är avgörande för att produktionen ska fungera varje dag.
Det här passar dig som trivs med praktiskt arbete, vill ha tydliga rutiner och uppskattar en arbetsplats där man stannar länge.

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar självständigt men i nära samarbete med både produktion och inköp. I rollen ingår att lasta och lossa inkommande och utgående gods samt att transportera material mellan gård, lager och produktion. Du ansvarar för att placera material på rätt lagerplats och genomföra ankomstkontroller med registrering i affärssystemet Monitor. Arbetet omfattar även plock av material utifrån plocklistor, hantering av returer samt daglig kontakt med inköp och produktion. En stor del av arbetsuppgifterna utförs utomhus året runt.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i din truckkörning och som vill ha ett ordnat och långsiktigt arbete. Du är ansvarstagande och noggrann, arbetar självständigt och strukturerat samt har god förmåga att planera ditt arbete. Du trivs med att arbeta utomhus i olika väderförhållanden och är både samarbetsvillig och kommunikativ. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och pålitlighet.
Vi erbjuder
Zetterbergs Industri är en stabil arbetsgivare med tydliga rutiner och en god arbetsgemenskap. Här får du ett långsiktigt arbete i en verksamhet där din roll är betydelsefull för helheten. Du erbjuds en trygg anställning hos ett etablerat industriföretag, med en bra introduktion och stöd från erfarna kollegor. Arbetsmiljön är trivsam och anställningsvillkoren förmånliga.
Tjänsten är placerad i Östervåla.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Kvalifikationer
Truckkort B1 och B2
Erfarenhet av truckkörning
Meriterande
Erfarenhet av industri eller utomhuskörning
Truckkort C4 (sidlastare)
Ritningsläsning
Monitor affärssystem
Om arbetsgivaren - Zetterbergs Industri AB
Zetterbergs har funnits sedan 1923. Vi tillverkar lastbilspåbyggnader och är idag en viktig del av Sveriges fordons- och verkstadsindustri. Här kombineras hantverksskicklighet med automatiserad produktionsteknik. Under ett och samma tak finns hela produktionsflödet.
Företagsledningen har gjort ett mycket aktivt val att fortsätta utveckla och satsa på företagets verksamhet belägen i Östervåla i norra Uppland och vi kan stolt sätta "Made in Sweden" på våra produkter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556375-2822)

Arbetsplats
Zetterbergs Industri AB Jobbnummer
9774844