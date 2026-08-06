Truckförare till Volvo Construction Equipment i Braås
Montico HR Partner AB / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2026-08-06
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
*Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Är du en driven person som trivs med köra truck och jobba inom lagerbranschen? Vill du ha ett aktivt arbete, där du får röra på dig och inte sitta still hela dagarna? Då kan vi ha ditt nästa jobb! Till vår kund i Braås söker vi nu truckförare. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av truckkörning och orderplock till produktion.
Tjänsterna är hyrrekrytering via Montico HR Partner, där rätt person kan komma att erbjudas anställning direkt hos kund efter en tids inhyrning.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi söker dig som
Du delar Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar.
Du som person är lojal, flexibel och tycker om att arbeta med kroppen. Viktigt är att du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du trivs i en miljö där du får chans att arbeta självständigt.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du:
• Innehar truckkort A1-4 och B1-4
• Har erfarenhet av orderplock till produktion
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Kungsgatan 1B (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Montico Kontakt
Arijana Mehica arijana.mehica@montico.se Jobbnummer
10024017