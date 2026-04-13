Truckförare till Volvo CE i Braås
2026-04-13
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Vill du vara en viktig del av ett produktionsflöde där kvalitet, precision och teamwork är avgörande? Som truckförare hos vår kund Volvo CE i Braås får du en central roll i att säkerställa att material förflyttas och levereras dit det behövs för att produktionen ska kunna fortsätta smidigt och effektivt. I rollen arbetar du med olika typer av truckkörning, bland annat inleveranser, lossning och lastning, materialhantering, orderplock och lagerhantering. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid, med goda möjligheter till förlängning, där du arbetar dag-eller kvällstid. Som konsult genom Adecco får du chansen att utvecklas, lära dig ny teknik och påverka arbetsprocesser hos vår kund. Adecco värderar jämställdhet och mångfald högt, vi ser därför positivt på sökande av olika kön och bakgrund. Tjänsten kräver ingen tidigare erfarenhet av truckkörning, men du bör gärna trivas med praktiska arbetsmoment.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad och har ett naturligt kvalitetstänk. Du trivs i en miljö där både samarbete och självständigt arbete är viktiga delar och där tempot stundtals kan vara högt. Eftersom rollen innehåller många praktiska arbetsmoment är det viktigt att du trivs med att arbeta fysiskt och har en god känsla för struktur och säkerhet. Din vilja att lära dig nya arbetsmetoder är något vi ser som en stor tillgång.
Krav för tjänsten:
Godkänt betyg i matematik 1, svenska 1 och engelska 5
B-körkort
Truckkort A1-A4 och B1-B4
Meriterande:
Truckkort D1
Tidigare erfarenhet av att köra truck
Om ansökan
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Denna rekrytering innefattar videointervju som en viktig del i processen om du går vidare efter din ansökan. Vi rekommenderar dig att utföra din videointervju omgående för att öka dina chanser.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olivia Sjöberg via Olivia.Sjoberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
352 27 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Olivia Sjöberg olivia.sjoberg@adecco.se
