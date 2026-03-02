Truckförare till Volvo CE i Braås
2026-03-02
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej.
Observera att detta är en proaktiv annons för kommande uppdrag hos vår kund inom fordonsindustrin och rekryteringsarbetet sker löpande.

Om tjänsten
Som truckförare hos vår kund Volvo CE Braås kommer du få möjlighet att bidra med material för att säkerställa att produktionen kan fortsätta på ett smidigt sätt. I din roll som truckförare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innebära olika form av truckkörning, exempelvis hantering av inleveranser, lossning, lastning, materialhantering, orderplock och lagerhantering. Du förflyttar, hanterar och slutligen levererar ut material i produktionen. Tjänsten är på heltid där du arbetar dag-eller kvällstid.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarsfull, driven och har ett kvalitetstänk. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är centralt att du trivs med att arbeta fysiskt med kroppen då många praktiska och fysiska moment ingår i arbetsuppgifterna. Som uthyrd konsult får du en möjlighet i att bidra till bättre arbetsprocesser, utveckla nya produkter och forma en hållbar framtid hos våra kunder. Vi värdesätter rätt inställning och viljan att omfamna ny teknik och effektiva arbetsmetoder.
Krav för tjänsten:
• Godkänt i matte 1, svenska 1 och engelska 5
• B-körkort
• Truckkort A1-A4 och B1-B4
Meriterande:
• Truckkort D1
• Tidigare erfarenhet av att köra truck
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olivia Sjöberg via Olivia.Sjoberg@adecco.se
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Denna rekrytering innefattar videointervju som en viktig del i processen om du går vidare efter din ansökan. Vi rekommenderar dig att utföra din videointervju omgående för att öka dina chanser.
