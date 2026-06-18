Truckförare till växande lager i Staffanstorp
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Staffanstorp Visa alla lagerjobb i Staffanstorp
2026-06-18
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Vi söker dig som tar ansvar, sprider energi och hugger i där det behövs . Har du truckkort (C) och vill vara en del av ett sammansvetsat lagerteam? Då kan det vara just dig vi letar efter. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som lagerarbetare blir du en viktig del av deras logistikverksamhet. Med flytten av lagret från Dalby till Staffanstorp kommer du bidra till att varuflödet fungerar smidigt både under och efter flytten – från mottagning till leverans. Du säkerställer en effektiv och organiserad lagerhantering och arbetar i ett team där samarbete, noggrannhet och en positiv inställning är avgörande för framgång. I den här rollen blir du anställd av Academic Work och ute på uppdrag hos vår kund. Tjänsten är på 6 mån initialt men behovs fastställs till 1,5 år - därefter finns det goda chanser till förlängning.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär huvudsakligen att hantera inkommande och utgående gods samt utföra truckkörning. Du kommer även att bidra till att hålla ordning och reda på lagret och säkerställa att alla processer följer uppsatta rutiner.
Truckkörning (C) med främst skjutstativtruck
Hantera mottagning, lastning och lossning av varor
Samarbeta med produktions- och lageravdelningar för smidigt flöde
Säkerställa att varuflödet fungerar smidigt
Organisera och underhålla lagerytor
Arbeta i team med fokus på samarbete, noggrannhet och positiv inställning
Vi söker dig som
Har truckkort C och erfarenhet av att köra skjutstativstruck
Är ansvarstagande och trivs i ett högt tempo
Är positiv, arbetsvillig och bidrar till teamkänslan
Noggrann och strukturerad i ditt arbete
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller logistik
Tidigare erfarenhet av att arbeta i produktionsnära lager
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Stresstolerant
Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R705S6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
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211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9969761