Truckförare till vår uthyrningsverksamhet - Malmö med omnejd

Uniflex AB / Lagerjobb / Malmö
2026-07-28


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Truckförare till vår uthyrningsverksamhet – Malmö med omnejd
Är du en driven och ansvarstagande truckförare som trivs i ett högt tempo? Har du erfarenhet av lagerarbete och gillar att vara en viktig del av logistikkedjan? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Vi på Uniflex söker nu truckförare till vår uthyrningsverksamhet i Malmö med omnejd. Som konsult blir du anställd av Uniflex och arbetar ute hos någon av våra kunder inom lager- och logistikbranschen.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Om tjänsten
Som truckförare kommer du att arbeta i lagerverksamhet där arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag. Exempel på arbetsuppgifter är:

Lastning och lossning av gods

Truckkörning med motviktstruck, skjutstativ och/eller ledstaplare

Orderplock och packning

In- och utleveranser

Godsmottagning och lagerhantering

Inventering och lagerkontroll

Arbete med att säkerställa ordning och struktur på lagret

Arbetet sker ofta i ett högt tempo där det är viktigt att kunna prioritera och behålla fokus även under intensiva perioder.
Vi söker dig som

Har giltigt truckkort A1-B4

Har erfarenhet av truckkörning och lagerarbete

Är stresstålig och trivs i en tempofylld arbetsmiljö

Är noggrann, ansvarstagande och har ett gott säkerhetstänk

Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av olika trucktyper

Erfarenhet av affärssystem eller lagerhanteringssystem

Erfarenhet från logistik-, lager- eller terminalverksamhet

Vi erbjuder

Varierande och utvecklande uppdrag

Möjlighet att arbeta hos välkända företag i regionen

En trygg anställning hos Uniflex med stöd från engagerade konsultchefer

Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom lager och logistik

Övrig information
Start: Enligt överenskommelse / omgående Placering: Malmö med omnejd
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att få lära känna dig och höra mer om din erfarenhet och kompetens.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7993334-2120534".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Malmo Central Station (visa karta)
211 20  MALMO

Jobbnummer
10014516

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