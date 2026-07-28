Truckförare till vår uthyrningsverksamhet - Malmö med omnejd
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2026-07-28
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Truckförare till vår uthyrningsverksamhet – Malmö med omnejd
Är du en driven och ansvarstagande truckförare som trivs i ett högt tempo? Har du erfarenhet av lagerarbete och gillar att vara en viktig del av logistikkedjan? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Vi på Uniflex söker nu truckförare till vår uthyrningsverksamhet i Malmö med omnejd. Som konsult blir du anställd av Uniflex och arbetar ute hos någon av våra kunder inom lager- och logistikbranschen.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som truckförare kommer du att arbeta i lagerverksamhet där arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag. Exempel på arbetsuppgifter är:
Lastning och lossning av gods
Truckkörning med motviktstruck, skjutstativ och/eller ledstaplare
Orderplock och packning
In- och utleveranser
Godsmottagning och lagerhantering
Inventering och lagerkontroll
Arbete med att säkerställa ordning och struktur på lagret
Arbetet sker ofta i ett högt tempo där det är viktigt att kunna prioritera och behålla fokus även under intensiva perioder.
Vi söker dig som
Har giltigt truckkort A1-B4
Har erfarenhet av truckkörning och lagerarbete
Är stresstålig och trivs i en tempofylld arbetsmiljö
Är noggrann, ansvarstagande och har ett gott säkerhetstänk
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av olika trucktyper
Erfarenhet av affärssystem eller lagerhanteringssystem
Erfarenhet från logistik-, lager- eller terminalverksamhet
Vi erbjuder
Varierande och utvecklande uppdrag
Möjlighet att arbeta hos välkända företag i regionen
En trygg anställning hos Uniflex med stöd från engagerade konsultchefer
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom lager och logistik
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse / omgående Placering: Malmö med omnejd
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att få lära känna dig och höra mer om din erfarenhet och kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7993334-2120534". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Malmo Central Station (visa karta
)
211 20 MALMO Jobbnummer
10014516