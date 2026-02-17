Truckförare till uppdrag på dagtid
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Nu söker vi en skicklig truckförare till utleverans & inleverans - dagtid!
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
ARBETSBESKRIVNING
Lasta och lossa kundens produkter
Hantera gods på ett säkert och effektivt sätt
Bidra till att våra kunder får rätt leveranser i tid
Vara behjälplig med plock från lager
DINA KVALIFIKATIONER
Goda erfarenheter av truckkörning
En god kommunikatör
TruckkortPubliceringsdatum2026-02-17Körkortskrav
Flytande svenska i både tal och skrift
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
är van att arbeta strukturerat
vill bli en viktig kugge i vårt lagerteam
är en person med socialt intresse, i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Så ansöker du
