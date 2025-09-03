Truckförare till uppdrag i Ljungby
Eterni Sweden AB/Ljungby / Lagerjobb / Ljungby Visa alla lagerjobb i Ljungby
2025-09-03
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB/Ljungby i Ljungby
, Värnamo
, Markaryd
, Växjö
, Gislaved
eller i hela Sverige
Vi söker en truckförare med lagervana!
Som truckförare får du möjligheten att arbeta med varierande arbetsuppgifter på ett företag med stor flexibilitet och möjlighet att lära nya saker och skapa ny erfarenhet. Arbete kan även innebära manuellt arbete utanför trucken.
Tjänsten ställer krav på hög flexibilitet, god truckvana samt positiv inställning!
• Höga krav på flexibilitet
• God truckvana
• Positiv inställning
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som innehar minst gymnasieutbildning samt flerårig erfarenhet av lager- och logistikarbete. Du är van att hantera olika truckar och växer med ansvar.
Du har sinne för ordning, struktur och siffror samt arbetar med hög noggrannhet och kvalitet.
Som person är du glad och öppensinnad. Du ställer dig positiv till förändringar och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Med fördel har du en kreativ sida och tar gärna egna initiativ samt har du grundläggande datorkunskaper i Officepaketet.
Att du van att kommunicera med såväl intern personal som transportörer och övriga leverantörer ser vi som en självklarhet.
B-körkort samt truckkort för A, B1 och B3 är ett krav. Du behärskar obehindrat svenska i tal och skrift.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som truckförare är ett konsultuppdrag på heltid som varar tillsvidare.
Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund i Ljungby.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Ljungby Kontakt
Alexander Hansson alexander.hansson@eterni.se Jobbnummer
9490735