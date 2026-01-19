Truckförare till Sodexo i Uppsala.
2026-01-19
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Vi söker en medarbetare för arbete som truckförare hos kund. Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver stort personligt engagemang.
Vem är du?
Du är en person som är noggrann och ansvarstagande, då vi hanterar känsligt gods. Du är kundorienterad, positiv, driven, flexibel och lägger stort värde på service samt har ett logistiskt tänkande. Du har även stor vana av att köra med motviktstruck (utomhus) och viktigt att du är en bra lagspelare då vi tillsammans lägger upp dagen på bästa sätt.
Hur ser din arbetsdag ut?
Transporterar gods på siten och hjälper kundens produktionslina. Mottager och beställer avfallsfraktioner till projekt samt hämtning. I tjänsten ingår även att hjälpa till med övriga uppdrag inom Driftsgruppen.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
• Du delar våra värderingar serviceanda, laganda och utveckling
• Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Körkort B
• Truckkort A+B
• ADR Grund
• Kunskaper i Office-paketet
Vad vi erbjuder dig
Ett stimulerande och utmanande arbete i ett högt tempo. Du får många trevliga och kompetenta kollegor. Sodexo är ett företag med många inriktningar och karriärmöjligheter och du kommer att utbildas löpande både av kund och Sodexo.
Anställningsform: Tillsvidare 100%. Provanställning 6 mån tillämpas.
Arbetstider: Måndag - Fredag kl. 07.00 - 16.00. Viss övertid kan förekomma.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Linda Waxin på e-post linda.waxin@sodexo.com
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Din ansökan vill vi ha senast 2026-02-15. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum och ansökan kan endast göras via vår hemsida. Välkommen att söka!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Enligt överenskommelse Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Kontakt
Platschef
Linda Waxin linda.waxin@sodexo.com 0765023402 Jobbnummer
9691917